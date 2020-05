Horóscopo e anjo do dia 7 de maio de 2020

ÁRIES-21/03 a 20/04

A Superlua brilha no céu desta quinta-feira a partir das 7h46, trazendo energias poderosas para você ir atrás dos seus interesses e implantar um novo projeto em sua vida. O cenário é favorável para as suas finanças e podem surgir ótimas ideias para atrair um dinheirinho: use a criatividade e busque novas formas de ampliar sua renda.

TOURO-21/04 a 20/05

Mercúrio prossegue em seu signo. Essa influência astral positiva promete facilitar a sua comunicação, além de revelar que a sua mente deve ficar cheia de ideias e projetos para o futuro. A Superlua em sua Casa 7 diz que é hora de buscar apoio de pessoas da sua confiança para cumprir compromissos profissionais.

GÊMEOS-21/05 a 20/06

A Superlua vai jogar no seu time e enviará um baita incentivo para suas batalhas diárias. A fase será repleta de estímulos para o seu bem-estar e você vai contar com disposição para tudo. Hoje não deve faltar disciplina para trabalhar e cumprir seus compromissos.

CÂNCER-21/06 a 21/07

A Lua é seu astro regente e também sua maior aliada nesta quinta-feira. Além de circular no ponto mais positivo do seu Horóscopo, ela ingressa na fase Cheia no período da manhã e atinge o pico de energia plena, blindando seu signo e seu astral. Você terá muita criatividade e facilidade para aprender coisas novas no trabalho e em suas atividades.

LEÃO-22/07 a 22/08

O céu indica uma fase de mudanças no trabalho: preste atenção nas oportunidades que podem surgir e avalie o que pode ser mais vantajoso para sua carreira. Se explorar sua experiência e seus dons, tem tudo para brilhar.

VIRGEM-23/08 a 22/09

Use e abuse da sua simpatia, inteligência e ideias engenhosas nesta quinta. Siga o exemplo de quem já se deu bem, mas você também vai inspirar os outros, já que terá muita criatividade e boa lábia. Só não dê espaço para fofocas, principalmente à noite. Papos animados vão esquentar o clima na paquera.

LIBRA-23/09 a 22/10

Pode aumentar seus ganhos, seja no que já faz, em um segundo emprego ou com algo feito em casa nas horas vagas. Marte revela que seu poder de sedução anda incrível e a paixão vai rondar você. Mas aventuras não vão satisfazer: busque algo sério.

ESCORPIÃO-23/10 a 21/11

Aposte na simpatia e no bom humor para trabalhar em equipe e fazer bons acordos. Porém, há sinal de tensões em casa no período da noite, por isso, controle suas reações. Na paquera, basta usar o seu charme natural nas redes sociais para impressionar o crush. O romance terá doses extras de carinho, romantismo e diálogo.

SAGITÁRIO-22/11 a 22/12

No trabalho, é o momento de ficar no seu canto e se concentrar bem para cumprir rapidamente as tarefas. À tarde, Mercúrio briga com a Lua e alerta que não vai ser fácil evitar atritos, mas faça tudo para ficar longe de fofocas, ok? Nos assuntos do coração, quem está livre talvez não queira se envolver com ninguém, ou pode manter um romance às escondidas.

CAPRICÓRNIO-22/12 a 20/01

Terá ótimas ideias para agilizar o trabalho, resolver conflitos, ganhar dinheiro e garantir um futuro melhor. Vale até arriscar a sorte em uma fezinha! Papos descontraídos vão animar as paqueras e uma amizade tem chance de virar namoro.

AQUÁRIO-21/01 a 19/02

No amor, seu coração pode estar carente, mas você vai escolher a dedo seus pretendentes. No romance, talvez precise de mais segurança e confiança. À noite, a Lua se desentende com Marte, que segue em seu signo, recomendando cuidado com discussões e reações intempestivas. Pegue mais leve e segure a rebeldia!

PEIXES-20/02 a 20/03

Cursos e treinamentos serão fundamentais para o seu crescimento, por isso, não perca a chance de pegar firme nos estudos, aprender coisas diferentes e se aperfeiçoar. Contato com alguém que está longe pode trazer ânimo e muita alegria ao seu coração. Na paquera, puxe papo para descobrir se você e o crush realmente combinam.

Horóscopo nascido em 7 de maio

Os nascidos no dia 7 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. Apesar de serem tímidos e introvertidos, na infância e na adolescência, com o tempo vão conquistando sua autonomia e a sua confiança em si, o que os levará à independência. Gostam muito de artes, música e literatura. Seu número principal, do dia do nascimento é o 9. O que causa muita instabilidade emocional. O 9, de Marte, que infunde agressividade, coragem e determinação, impaciência e obstinação.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Vehuel, que consegue a proteção e a generosidade daqueles que têm o poder nas mãos. Dá consolo nas contrariedades e nas perdas. Tem domínio sobre os grandes personagens, que se distinguem por seus talentos e qualidades. Confere generosidade e alma sensível, solidária e fraterna. Dá amor pela Literatura, a jurisprudência e a diplomacia. O Gênio contrário influi sobre os sentimentos do egoísmo, do desamor e da hipocrisia.