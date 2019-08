Horóscopo e anjo do dia 7 de agosto de 2019

Áries

Se depender das estrelas, talvez tenha que lidar com transformações na área profissional. Aproveite para encerrar um ciclo antes de se aventurar em algo novo. Na paquera, vai esbanjar charme e bom humor. Palpites: 37, 28 e 55. Cor: preto.

Touro

Se estiver pensando em iniciar uma sociedade com um amigo, vai contar com a proteção das estrelas. Mas, pode ser difícil manter a paz entre os familiares. Se estiver saindo com alguém, o lance pode ficar sério. Palpites: 92, 20 e 47. Cor: prata.

Gêmeos

Mostre que leva a sério as suas obrigações e redobre o esforço, assim, terá mais chance de causar boa impressão. Cuidado com mal-entendido no serviço. Pode se encantar com alguém à primeira vista. Palpites: 21, 39 e 93. Cor: dourado.

Câncer

Você terá facilidade para encontrar oportunidades de emprego. Vai ser mais fácil lidar com serviços que exigem contato com o público, criatividade ou jogo de cintura. A dois, o ciúme pode atrapalhar. Palpites: 76, 40 e 13. Cor: amarelo.

Leão

Assuntos familiares podem exigir atenção. Desde que mostre jogo de cintura, vai ser fácil se entender com os parentes. Se estiver pensando em fazer uma reforma ou reparos na casa, vá em frente. Na conquista, confie em seu charme. Palpites: 86, 32 e 05. Cor: azul-escuro.

Virgem

Você vai contar com rapidez para tomar decisões no serviço. Em assuntos ligados à saúde, é melhor não acreditar em qualquer coisa. Se está em busca de um novo amor, olhe mais ao seu redor. Palpites: 78, 24 e 42. Cor: verde.

Libra

Bom momento para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Lidar com papelada, impostos ou seguro pode ser mais fácil hoje. Os amigos podem dar uma mãozinha na paquera. Palpites: 79, 25 e 52. Cor: azul-claro.

Escorpião

No trabalho, terá garra para batalhar pelo que deseja. Mas evite cobrar demais do próprio desempenho ou criticar tanto os colegas, ok? Um bom papo e muito charme serão seus trunfos na conquista! Palpites: 08, 17 e 80. Cor: verde-escuro.

Sagitário

As estrelas avisam que é melhor não se expor demais. Você pode receber um dinheiro que não estava esperando. Planos para uma viagem podem enfrentar imprevistos. Saia da rotina para animar quem ama. Palpites: 18, 00 e 81. Cor: Vinho

Capricórnio

Você vai alimentar grandes sonhos e não se contentará com pouco. No serviço, agir em grupo pode ser a melhor pedida. A vida amorosa conta com companheirismo e muito carinho. Palpites: 37, 28 e 73. Cor: rosa claro.

Aquário

Se depender dos astros, você tem tudo para se destacar na vida profissional! O momento é ideal para batalhar por novas oportunidades ou buscar um aumento. Lance recente pode se firmar. Palpites: 29, 02 e 47. Cor: creme.

Peixes

Apesar do seu otimismo, será preciso manter os pés no chão no trabalho. Aproveite para matar a saudade dos amigos. A saúde pede atenção: cuidado com os exageros. A paquera pode surpreender! Palpites: 84, 48 e 57. Cor: verde.

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Os nascidos a 07 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Peixes. Possuem excelente intuição e podem ter outros dons para normais, que os guiam pelos caminhos certos e justos. Mas até chegarem a esse ponto têm que passar por dificuldades, pessimismo e limitações, timidez, falta de confiança em si e negatividade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 12, formado de Sol e Lua. Sol, 1, Lua,2, o lado masculino e feminino em acordo. Mas que pode também causar uma personalidade dúbia, às vezes confusa e indecisa, em diversas situações. A soma dá o 3, de Júpiter, que confere generosidade, gosto pelos estudos, pela cultura e para aumentar a sua sabedoria cada vez mais. Dá vocação para professor e advogado.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Habuhiah, que conserva a saúde e cura as doenças, com rapidez e eficiência, de forma natural. Faz conseguir colheitas abundantes. Protege a natureza de um modo geral. Confere fertilidade a homens e a mulheres estéreis, desde que se busquem a sua proteção. Confere também os dons de curar doenças por métodos naturais, através da energia de homem para homem, ou da natureza vegetal para o homem.