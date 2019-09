Horóscopo e anjo do dia 6 de setembro de 2019

Áries

Confie na sua intuição! Questões jurídicas que forem tratadas hoje poderão ter resultados desfavoráveis. O dia beneficia os cuidados com a casa. A dois, ajude o par nas tarefas rotineiras. Palpites: 28, 91 e 55. Cor: laranja.

Touro

Aceite as mudanças internas e essa nova postura vai se refletir positivamente no seu serviço. A noite pede lazer e descanso. A dois, deixe as divergências de lado e divirta-se com o par. Palpites: 92, 11 e 02. Cor: prata.

Gêmeos

Quem trabalha com prestação de serviços deve redobrar a atenção, revisar as tarefas e cuidar com o que fala para evitar mal-entendidos. No romance, a noite pede aconchego e troca de carinhos. Palpites: 30, 21 e 84. Cor: dourado.

Câncer

Tenha paciência com colegas de trabalho. Poderá terminar a semana com excesso de afazeres. Não se cobre e descanse! No romance, mude a rotina e chame seu amor para um programa diferente. Palpites: 40, 67 e 85. Cor: bege.

Leão

Priorize tarefas que puder fazer a sós para que termine logo e corretamente. Aproveite uma pausa no serviço para organizar o fim de semana. Talvez seu coração fique dividido entre dois amores. Palpites: 41, 14 e 59. Cor: azul-escuro.

Virgem

Organize seu pensamento e verifique se dá para aplicar no serviço suas ideias. Talvez precise equilibrar as solicitações da família com seus desejos. Romance que iniciar agora deve ser promissor. Palpites: 78, 69 e 42. Cor: verde.

Libra

Caso tenha dinheiro guardado, converse com alguém que entenda desse assunto para pegar conselhos. Na conquista, quando menos esperar, poderá conhecer uma pessoa interessante. Palpites: 34, 25 e 70. Cor: verde-claro.

Escorpião

Assuma seu poder sem receio, tanto na área pessoal quanto profissional. Hoje sua palavra terá muita força. Quem tem seu par deverá mudar o tom da relação e isso será bom para a união. Palpites: 44, 80 e 17. Cor: lilás.

Sagitário

Você poderá passar, sem querer, uma atitude arrogante no emprego. Setor financeiro vai fluir melhor. Talvez se encante por alguém do seu serviço com cargo maior do que o seu. Palpites: 90, 54 e 45. Cor: vinho.

Capricórnio

As ações que realizar hoje na área profissional poderão dar bons resultados futuros. Concursos também estarão favorecidos. É possível que receba notícias de um amor que está longe. Palpites: 19, 91 e 64. Cor: amarelo.

Aquário

Quem lida com administração ou dinheiro poderá receber elogio ou ganho extra. Os astros favorecem a resolução de pendências familiares. Quem tem um par perceberá que a afinidade aumenta. Palpites: 02, 92 e 38. Cor: preto.

Peixes

Por estar bem sensível, poderá se magoar com algum comentário no emprego, ou uma crítica ao seu serviço. Diversão é a palavra de ordem para você e sua cara-metade. Saia da rotina! Palpites: 12, 75 e 66. Cor: azul.

Horóscopo nascido em 6 de setembro

Os nascidos em 6 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Peixes. Possuem talentos intelectuais e mentais, mas têm um lado prático, meticuloso e atento, responsável e preciso. Possuem dons para as Artes das mais variadas, principalmente para a música e a poesia. Seu número principal, do dia do nascimento é o 12, formado de 1, do Sol e 2, da Lua, que lhes dá espírito humanitário, voltado para o bem comum e em favor do próximo. A soma dá o 3, de Júpiter, que pode causar indecisão e insegurança psíquica, muito embora sejam generosos e bons. Pode provocar duplicidade amorosa e conjugal.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Nith-Haiah, que faz ser comedido, modesto e com grandes virtudes. Faz descobrir coisas misteriosas e revelar segredos. Esclarece mistérios e questionamentos. Leva a obter grande sabedoria dentro do ocultismo, mas de uma forma natural e espontânea, sem estudos acadêmicos. São favorecidos pelo dom da intuição, da vidência e da clarividência. Faz grandes revelações em sonho. Leva à prática da magia branca.