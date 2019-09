Horóscopo e anjo do dia 4 de setembro de 2019

Áries

Dia produtivo no serviço, com foco na resolução de problemas. Quando estiver em dúvida sobre qual caminho seguir, ouça seu coração. Na união, a comunicação poderá não fluir bem: evite julgar e seja paciente. Palpites: 44, 98 e 17. Cor: marrom.

Touro

Bastante movimentação no serviço. Evite se prender a padrões e rotinas: procure inventar um jeito novo de cumprir tarefas. Seu coração oscilará entre uma pessoa bem-humorada e outra impulsiva. Palpites: 18, 45 e 09. Cor: pink.

Gêmeos

Atenção dividida entre as questões familiares e a profissão. Foque em cada problema em seu devido tempo e lugar. A dois, procure falar pouco, evitar cobranças e ouvir mais a pessoa. Prefira o astral de tranquilidade. Palpites: 19, 64 e 10. Cor: laranja.

Câncer

Hoje, estão favorecidas as negociações, acordos, vendas e aprendizado. Reserve um tempinho para fazer alguma coisa que te dê prazer. Poderá tomar a iniciativa de falar com quem deseja. Palpites: 02, 47 e 92. Cor: prata.

Leão

Sua originalidade e capacidade de liderança estão em evidência. Dia favorável para comprar coisas para a família e seu lar. Poderá renegociar dívidas. Quem procura um par talvez sofra desilusão. Palpites: 84, 66 e 12. Cor: dourado.

Virgem

Faça uma lista das tarefas principais a serem cumpridas hoje e comece pela mais chata. Poderá obter êxitos na profissão. Boa disposição para exercícios físicos. Chances de engatar um namoro promissor. Palpites: 04, 13 e 58. Cor: bege.

Libra

O dia será produtivo! Seu organismo estará mais sensível. Tendência a um amor secreto, ou que traga a sensação de convívio numa vida passada: você poderá ter essa sensação no romance ou na paquera. Palpites: 05, 68 e 95. Cor: azul-escuro.

Escorpião

Sua cabeça vai fervilhar com muitos projetos à espera de concretização. Seja menos rígido(a) consigo e acredite em seu potencial. A boa sorte estará presente hoje. Mudanças vão rolar na vida a dois. Palpites: 51, 15 e 96. Cor: verde.

Sagitário

Estabeleça metas profissionais e comece a pensar nelas como se já tivessem sido alcançadas. Se estiver de dieta, persista. Na paquera, que tal cultivar mais a humildade para atrair quem deseja? Palpites: 79, 70 e 25. Cor: azul-claro.

Capricórnio

Aproveite toda a sua força interior para para aprofundar seus conhecimentos ou, até mesmo, obter sucesso em um concurso. Talvez conheça seu próximo amor com a ajuda das redes sociais. Palpites: 08, 35 e 17. Cor: marrom.

Aquário

Mudanças positivas no setor profissional. Mostre sua competência, mas adie um pouco um pedido de aumento de salário. Se vive uma relação firme, crie um clima romântico em casa mesmo. Energia sexual ativada! Palpites: 99, 00 e 18. Cor: vinho.

Peixes

Aprenda a dizer não para evitar assumir responsabilidades que não são suas, e depois não conseguir dar conta de tudo. Os astros pedem atenção às suas emoções. A dois, evite cenas de ciúme. Palpites: 01, 19 e 82. Cor: bege.

Horóscopo nascido em 4 de setembro

Os nascidos em 4 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. São pessoas de sorte e privilegiadas em vários sentidos. Encontram portas abertas e oportunidades junto a autoridades, patrões e pessoas de destaque. Necessitam sabedoria para poderem aproveitar as oportunidades surgidas. Seu número principal, 10, formado de 1, Sol e de zero. O Sol que é símbolo de grandeza, de liderança, de mando, autoridade e poder, mas que também o faz solitário e egocêntrico.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Melahel, que protege e dá segurança em viagem. Defende nas situações negativas e de risco. Protege e defende contra a escravidão. Protege ainda a produção da terra, mas principalmente a produção das plantas medicinais. Leva a conseguir colheitas agrícolas abundantes. Dá uma natureza leve e saudável, apaixonada e honrosa.