Horóscopo e anjo do dia 31 de julho de 2019

Áries

As coisas no seu trabalho deverão render mais do que o esperado. Promessa de boa notícia ligada à Justiça. Reserve um tempo para cuidar da sua dieta. Harmonia na vida a dois.

Touro

Poderá fazer bons contatos com colegas de profissão e ainda se dará bem em teste ou concurso. Os astros veem grana extra no seu caminho! É possível que encontre alguém capaz de mexer com seu coração.

Gêmeos

Um sonho relacionado a emprego poderá se realizar. Para equilibrar as energias, aposte em atividades ao ar livre! No romance, a dica é planejar uma viagem para reativar a chama da paixão.

Câncer

Poderá assumir muitas frentes de trabalho e, quando menos esperar, talvez surja emprego novo. Cuide da sua saúde com mais atenção. Na paquera, vai desejar curtir as novidades.

Leão

Espere sorte caso esteja sem emprego. Vênus indica que a fase é positiva para a valorização da autoestima. Com esperança renovada, poderá alcançar o que quer na conquista.

Virgem

Como terá muitas atribuições no seu emprego, é melhor fazer uma coisa de cada vez. Poderá surgir vaga de trabalho inesperada. Entrosamento com a família. Seu romance deverá tomar um rumo mais sério.

Libra

Pode ter sonhos confusos e agitados, mas cheios de mensagens espirituais. Terá muita imaginação com a equipe do serviço. Dê atenção aos amigos. Estará impaciente nas paqueras.

Escorpião

Pode ajudar pessoas de forma intensa. Curta o lazer e as comemorações com as pessoas que gosta. Tudo bem no serviço. Nas paqueras, estará idealizando o amor.

Sagitário

Contato com pessoa de outra cidade será interessante. Não terá problemas para lidar com seu dinheiro. Nas conquistas, pode se aventurar com sucesso. A dois, muita compreensão.

Capricórnio

Pode fazer parcerias com bons resultados no trabalho. Não descuide do seu dinheiro. Procure dar mais atenção aos seus cuidados pessoais. Na paquera, cuidado para não trocar seis por meia dúzia.

Aquário

Procure não ter confrontos em casa. A Lua em Leão reforça os benefícios de parceria. No trabalho, terá popularidade. Na conquista, novos contatos podem dar esperança de encontrar um par.

Peixes

Vênus evidencia seus talentos e o sucesso no trabalho. Terá sensibilidade para perceber o que se passa à sua volta. Evite arriscar demais sua grana. Na paquera, deixará seu alvo à vontade.

Horóscopo nascido no dia 31 de julho

Os nascidos no dia 31 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São otimistas e confiantes, independentes, francos e honestos. Apreciam a liberdade de ação e de ideias e querem viver livres de amarras, imposições e preconceitos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 36, formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus. Ambos são astros de bondade, generosidade e de colaboração com os demais. Juntos formam o 9, de Marte, que confere positividade, confiança em si e liderança, espírito atirado e corajoso, de disposição aventureira.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Umabel, que ajuda na obtenção das amizades, para ser querido e respeitado pela maioria. Protege para conservar as amizades e os bens conquistados. Faz agir de acordo com a justiça e as leis divinas também. Faz recobrar a fé abalada ou perdida. Faz gostar de Astrologia e de ciências místicas, assim como da física e da matemática, artes, música e filosofia.