Horóscopo e anjo do dia 30 de agosto

Áries

Astral favorável para progredir na carreira, especialmente se já vinha se esforçando para isso. Mas cuidado com as distrações durante o expediente, ok? Não deixe que a rotina atrapalhe o romance. Palpites: 69, 51 e 24. Cor: marrom.

Touro

As estrelas enviam uma dose extra de sorte: pode se dar bem em jogos. Reserve tempo para curtir a companhia dos filhos ou de familiares mais jovens. Há risco de pintar briga no namoro. Palpites: 88, 79 e 43. Cor: amarelo.

Gêmeos

Seu jeito prático vem à tona e pode ajudar a cuidar das tarefas de rotina no serviço. Nos momentos de lazer, a companhia da família será bem-vinda! Se tem compromisso, controle o ciúme. Palpites: 89, 62 e 71. Cor: amarelo.

Câncer

No trabalho, se o clima ficar tenso, aposte no diálogo para melhorar as coisas. Mantenha o foco no serviço. Você vai se sentir mais à vontade para se aproximar e fisgar quem deseja. Palpites: 63, 00 e 99. Cor: vinho.

Leão

Há chance de conquistar uma promoção ou aumento. Se tiver que adquirir algo, concentre-se na qualidade e na durabilidade para fazer um bom negócio. A vida conjugal ganha mais estabilidade. Palpites: 91, 64 e 01. Cor: amarelo.

Virgem

Você deve esbanjar confiança ao perseguir suas metas. O astral deve ficar um pouco tenso ao lidar com alguns assuntos domésticos. Você e a sua cara-metade podem se divertir muito hoje. Palpites: 02, 29 e 83. Cor: creme.

Libra

Um mal-entendido pode trazer dor de cabeça no serviço. Reserve um tempinho para recuperar as energias que gastou ao longo da semana. No amor, caso escondido pode ser descoberto. Palpites: 57, 21 e 66. Cor: azul.

Escorpião

As estrelas avisam: não é o melhor momento para pedir ou emprestar dinheiro a um amigo. No trabalho, saia da mesmice. Amizade colorida pode agitar as coisas se está só. Palpites: 40, 67 e 58. Cor: branco.

Sagitário

Pode ser preciso um esforço extra no trabalho. Só evite cobrar demais do próprio desempenho ou dos colegas. Talvez tenha que fazer sacrifícios para cuidar da saúde. Não há novidades no romance. Palpites: 14, 41 e 68. Cor: preto.

Capricórnio

Astral favorável para fazer algo diferente no serviço. Um colega pode trair sua confiança. Se tem planos de viajar, redobre a atenção. Você e o par podem se divertir muito juntos. Palpites: 33, 96 e 51. Cor: azul-claro.

Aquário

Cuide das suas obrigações e vai causar boa impressão nos outros. Pode surgir algo inesperado no trabalho. Confie em seu sexto sentido! Aguarde momentos intensos com quem ama. Palpites: 61, 07 e 16. Cor: lilás.

Peixes

Podem surgir atritos com chefe ou alguém que tem uma posição mais conservadora no trabalho. Divirta-se com as pessoas queridas. Só vai se envolver com alguém se a pessoa quiser algo sério. Palpites: 98, 35 e 44. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 30 de agosto

Os nascidos a 30 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. São inteligentes e capazes, mas às vezes se acomodam, na esperança de que alguém faça por eles o que eles mesmos podem fazer. Seu número principal é o 36, formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus. A soma dá o 09, de Marte, astro de positividade, otimismo, confiança em si, ousadia, coragem e espírito aventureiro.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Caliel, que encontra na justiça, o apoio para suas causas. Faz obter vitórias naquilo que é justo e honesto. Faz triunfar a inocência e punir os culpados. Dá grande habilidade em tudo o que fizerem, quer seja com as mãos ou pela mente e seus talentos. Confere vocação para a Magistratura.