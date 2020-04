Horóscopo e anjo do dia 3 de abril de 2020

ÁRIES

Vênus começa a brilhar em Gêmeos e promete empoderar a sua comunicação pessoal. Sua habilidade para se expressar e sua simpatia serão ímãs para atrair companhias, amizades e admiradores, mesmo que de forma virtual. A paquera ganha estímulos e seu destino é fazer sucesso.

TOURO

A sexta chega gloriosa para um signo como o seu tão focado nos interesses materiais! A notícia vem de Vênus e não poderia ser melhor: seu planeta regente ingressa hoje em sua Casa da Fortuna, duplicando sua sorte e seu dom para lidar com as finanças. Confie em sua intuição para as decisões pessoais.

GÊMEOS

Júpiter forma conjunção exata com Plutão e recomenda mais foco nos interesses financeiros. Seu tino comercial afiado e sua esperteza podem te ajudar a resolver algum assunto pendente relacionado com dinheiro. Poderá iniciar um relacionamento que deverá ficar, por enquanto, em segredo.

CÂNCER

No ambiente profissional, sua determinação e habilidade para resolver as coisas vão contar pontos junto aos superiores. Há uma harmonia entre as tarefas que executa e o prazer que isso lhe traz, o que pode incomodar algumas pessoas. Se está a fim de alguém, contenha um pouco seu entusiasmo diante do paquera e aguarde que ele tome a iniciativa.

LEÃO

A Lua prossegue o passeio que faz em seu signo e forma excelente aspecto com o Sol, trazendo muitos estímulos para a sua sexta-feira. Encontros com amigos e pessoas com as quais se afina prometem momentos especiais. Na paixão, seu magnetismo vai brilhar, mas convém diminuir a lista de exigências para que um novo amor tenha chance de se aproximar.

VIRGEM

Apoie-se nas qualidades que herdou do seu signo para se destacar nesta sexta-feira. Seu jogo de cintura e capacidade de escutar ajudarão bastante em seu trabalho. Na saúde, seu emocional tende a interferir em sua predisposição física. No lado amoroso, poderá iniciar um envolvimento com uma pessoa que desperta em você atração intelectual e admiração.

LIBRA

O dia de trabalho tende a ser ligeiramente pesado, com muitas ocupações. Organize-se e pense em cumprir primeiro os deveres para se livrar logo das preocupações. Poderá conhecer uma pessoa fora da sua rotina ou então se interessar por alguém bem diferente de seu ideal de namorado.

ESCORPIÃO

Hoje a Lua realça suas qualidades e revela que é um bom momento para mostrar aos chefes seu profissionalismo. Saberá impressionar e pode subir no conceito dos superiores. No lado amoroso, ótimas novidades.

SAGITÁRIO

Se depender de Júpiter e Plutão, que se unem em sua Casa do Dinheiro, o cenário astral desta sexta é ideal para investir em seus interesses financeiros. Poderá ter boas ideias para aumentar seus ganhos. Dia favorável para quem trabalha em casa, empresas familiares ou na área de cuidados com a saúde e o bem-estar. A Lua leonina, em sintonia com o Sol, anuncia momentos animados. Há chance de reatar um namoro ou iniciar um romance com colega de estudos. Vênus ingressa em sua Casa 7, traz gratas surpresas para o seu coração e promete uma ligação amorosa com francas perspectivas de virar lance firme. Com o par, a intimidade vai ficar do jeito que você gosta: vocês podem curtir um programinha caseiro. O sexo pede brilho e muito jogo de sedução.

CAPRICÓRNIO

Tudo o que você fizer com garra e confiança nesta sexta tende a dar retorno e resultado. Júpiter e Plutão, ativos e unidos em seu signo, fortalecem seu lado batalhador, perspicaz e competente. Execute suas tarefas com a eficiência de sempre e acolha os elogios pelo trabalho bem feito. Hoje convém ter um pouco mais de paciência com pessoas muito agitadas, daquelas que falam muito e ouvem pouco. Poderá conhecer alguém que vai te impressionar pela beleza e também pelas qualidades. Não se intimide, você merece uma paixão feita sob medida para preencher seus anseios emocionais. Vênus, que hoje muda de setor no Zodíaco, indica interesse crescente por colega de escola ou trabalho. Na união, os momentos íntimos serão os pontos altos. Prepare comidinhas afrodisíacas para servir ao seu par, de preferência na cama.

AQUÁRIO

A Lua atravessa seu signo oposto e realça a sua habilidade para se relacionar. Terá interesse maior por assuntos que envolvam pesquisas, mistérios e investigação. Hoje Vênus ingressa em seu paraíso astral e anuncia um período espetacular no amor. Seu charme e simpatia vão fazer sucesso.

PEIXES

Os interesses de trabalho estarão entre as suas prioridades e você pode se dar bem em suas atividades. Sua comunicação e criatividade vão sobressair. Mas alguns astros alertam que a paciência pode estar curta e a sensibilidade aflorada. Vênus vai jogar no seu time e aponta surpresas na vida amorosa: uma pessoa especial pode se reaproximar de você.

Horóscopo nascido em 3 de abril

Os nascidos a 03 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Câncer. São sonhadores, românticos, apaixonados e poéticos. São grandes amorosos, que podem ter muitos amores e muitas conquistas. Seu número principal é o 4, número de Urano, que os fazem modernos e muito incompreendidos, criticados e perseguidos. Gostam de tudo o que está ligado à tecnologia da informática, da telefonia, da aviação e outras. Gostam de lidar e de trabalhar com veículos de qualquer natureza, máquinas e aparelhos de precisão. No lado negativo, altera o sistema nervoso com facilidade, podendo levá-los à raiva e à crueldade, quando saem do sério.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Hariel, que tem domínio sobre as ciências e as Artes. Influi sobre as descobertas úteis bem como sobre a renovação no trabalho. Faz ter boas amizades e associar-se às pessoas de bem. Dá sentimentos religiosos e pureza de costumes.