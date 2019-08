Horóscopo e anjo do dia 29 de agosto de 2019

Áries

Se depender das estrelas, você pode se destacar em trabalhos que precisem de praticidade e dedicação. Lua e Mercúrio favorecem os cuidados com a saúde. A vida amorosa exige algum sacrifício. Palpites: 14, 77 e 59. Cor: lilás.

Touro

Você vai esbanjar simpatia e carisma. Pode se destacar cuidando de trabalhos que exigem criatividade, jogo de cintura e contato com o público. Vai ser fácil seduzir o seu alvo na paquera. Palpites: 87, 33 e 42. Cor: rosa.

Gêmeos

No emprego, pode se destacar cuidando de tarefas práticas. É um bom momento para resolver assuntos familiares. Se ainda não esqueceu um ex-amor, há chance de reatar agora. Palpites: 88, 34 e 16. Cor: branco.

Câncer

É um bom momento para expressar suas ideias, mostrar jogo de cintura no trabalho e fazer contatos importantes com clientes ou pessoas que atuam na sua área. Astral leve e descontraído com o par. Palpites: 35, 89 e 62. Cor: marrom.

Leão

Podem surgir boas oportunidades para encher o bolso! Dinheiro envolvendo família ou herança pode surgir em boa hora. Você e a sua cara-metade podem fazer planos, mas tente controlar a possessividade. Palpites: 18, 99 e 72. Cor: pink.

Virgem

Vai sobrar disposição para correr atrás dos seus objetivos. Seja mais flexível se quiser trabalhar bem em equipe. Sua confiança, aliada a um bom papo, deve animar a paquera. Palpites: 46, 55 e 82. Cor: laranja.

Libra

Hoje, sua sensibilidade se torna mais forte e você pode descobrir algo que não esperava. No serviço, procure trabalhar nos bastidores. Talvez seja preciso um pouco mais de confiança na sua alma gêmea. Palpites: 20, 74 e 83. Cor: prata.

Escorpião

O desejo de viver experiências diferentes deve falar mais alto. Pode se desentender com alguém do seu círculo mais íntimo. Você e o par devem descobrir muito em comum. Palpites: 21, 75 e 84. Cor: dourado.

Sagitário

Foque em seus objetivos. Preste atenção em uma nova oportunidade na carreira e mantenha a boa convivência com os colegas. Talvez seja a hora de baixar as exigências se busca um novo amor. Palpites: 76, 49 e 31. Cor: bege.

Capricórnio

Agir em equipe pode ser uma boa. Seu otimismo vai contagiar todos à sua volta. Tenha cautela com exageros — isso vale para todas as áreas. Se está de olho em alguém, aposte no bom humor para se aproximar. Palpites: 95, 41 e 50. Cor: azul-escuro.

Aquário

É hora de encerrar um ciclo antes de partir para uma nova etapa. No trabalho, tente algo diferente se quiser crescer na carreira. A saúde pode exigir mais atenção. Seu jeito sensual deve agitar a paquera. Palpites: 51, 24 e 42. Cor: verde.

Peixes

Será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas com os colegas, ainda que seja preciso ceder um pouco. Os relacionamentos estão protegidos e isso inclui os laços com a sua cara-metade. Palpites: 79, 34 e 25. Cor: bege.

Horóscopo nascido em 29 de agosto

Os nascidos a 29 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes. Assimilam as coisas e as situações com facilidade tudo o que se propõem estudar. Podem ser críticos, irreverentes e irônicos em suas observações, mas não deixam de ser justos com os demais, pois têm o sentido da Justiça e da verdade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 8, de Saturno, que revela seriedade e austeridade, rigor de julgamento e crítica, que gera responsabilidade e a possibilidade de ganhar mais dinheiro na velhice, bem como herança.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Lauviah, que dá espírito de premonição, intuição e dom de profetizar, de ver as coisas que os outros não veem e de sentir o que os outros não sentem. Dá revelações em sonho e espírito de premonição. Faz também descobrir por si só, coisas maravilhosas. Dá amor pela justiça e pela verdade. Dá grande vocação para o direito e a magistratura.