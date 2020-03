Horóscopo e anjo do dia 27 de março de 2020

ÁRIES

Assuntos de grana devem ocupar sua mente durante todo o dia. Procure controlar bem os gastos e tente deixar o cartão de crédito em casa para não ceder à tentação das compras. No amor, você vai querer mais segurança e estabilidade.

TOURO

Você está confiante e vai investir todo seu potencial nos projetos e objetivos que tem para o futuro. Mercúrio acentua sua criatividade e você terá ideias incríveis no trabalho. Papos e encontros com amigos devem animar a sua vida social e amorosa.

GÊMEOS

Você vai contar com muita criatividade e raciocínio rápido no trabalho. A Lua também acentua a sua intuição, por isso, confie em seu sexto sentido ao conduzir uma conversa ou tomar decisões importantes. Na união, sonhem juntos e façam planos.

CÂNCER

Unir-se a pessoas que têm ideias e objetivos parecidos com os seus pode ser muito vantajoso para a sua carreira. Trabalhe em equipe e aproveite para trocar experiências com seus parceiros. Encontro com alguém de outra cidade pode ser emocionante.

LEÃO

Mudanças no emprego podem agitar o seu dia, mas tudo indica que serão transformações muito positivas. Encare as novidades como oportunidades de progredir e se destacar no que faz. Nos assuntos do coração, pode sentir atração por uma pessoa influente do sem trabalho.

VIRGEM

No trabalho, a Lua vai aumentar seu interesse e sua curiosidade: você terá muita disposição para aprender coisas novas, trocar experiências com os colegas e debater problemas para encontrar boas soluções. Uma dica dos astros é estimular o diálogo e as parcerias com colegas. No amor, se o namoro é a distância, melhore o contato para não esfriar.

LIBRA

Este é um bom momento para quem é de Libra e deseja mudar de emprego ou quer conquistar mais estabilidade na carreira. Nos assuntos do coração, sua sensualidade está acentuada, o que promete sucesso na conquista e mais fogo na intimidade.

ESCORPIÃO

Você vai se sair melhor se puder contar com outras pessoas para realizar suas tarefas, por isso, trabalhar em equipe será uma boa opção. Troque ideias com os colegas e use a criatividade para resolver qualquer questão. Paquera e romance recebem bons estímulos.

SAGITÁRIO

Sextou e o trabalho estará no centro das suas atenções hoje. Cumpra suas tarefas com disciplina e responsabilidade para fechar a semana sem preocupações. Fase estimulante para quem trabalha em casa, com parentes ou com atividades domésticas.

CAPRICÓRNIO

Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser nesta sexta-feira. Você terá muita facilidade para dialogar e negociar, o que deve render acordos bem vantajosos no trabalho. A Lua também indica sorte em jogos: faça uma fezinha.

AQUÁRIO

Você pode ter uma boa oportunidade de colocar em prática um projeto que tem guardado há bastante tempo. Se depender dos astros, pode ganhar um bom dinheiro com esta ideia. No amor, encontro com alguém do passado pode balançar seu coração, mas tome o cuidado.

PEIXES

Quem já trabalha também terá mais confiança para dar ideias e opiniões e pode até negociar melhorias. Na paquera, vença a timidez e puxe papo com o crush. Se você já tem seu par, estimule o diálogo e compartilhe seus planos.

Horóscopo nascido em 27 de março

Os nascidos no dia 27 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São temperamentais e autoritários, mas conforme a ocasião podem ser discretos e contidos, podendo ser moderados e controlados, se for preciso. Em geral são muito responsáveis e nasceram para organizar, para dirigir, comandar e instruir, treinar e disciplinar. Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. São duas forças diferentes. Mas Juntos formam o 10 e 0 1 reduzido, do Sol, que lhes confere liderança, poder e autoridade, temperança, generosidade e egocentrismo ao mesmo tempo.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Cahethel, que ajuda a obter boa produção agrícola e fartura nas lavouras de produtos alimentícios. Leva o homem aos sentimentos de gratidão, de religiosidade e de fé. Faz ter amor pelo trabalho. Faz amar as plantações e a agricultura. Faz gostar de jardins, hortas, plantas ornamentais e outras. Mas o gênio contrário provoca destruição nas lavouras, pela propagação de insetos nocivos e pragas de outros tipos.