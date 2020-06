Horóscopo e anjo do dia 26 de junho

ÁRIES

Se depender de disciplina e disposição, você tem tudo para brilhar no trabalho e vai tirar de letra até mesmo as tarefas mais difíceis. A Lua forma excelentes aspectos com Urano e Mercúrio, indicando que a sexta é ideal para focar em seus interesses profissionais e financeiros. Suas atividades vão render, os ganhos devem aparecer e conquistas estão previstas.

TOURO

Sextou com ótimas promessas e o dia já começa perfeito sem defeitos para você. A Lua troca likes com Urano, que segue o rolê em seu signo, e um tempo depois fica numa boa com Mercúrio, protegendo e blindando o seu astral. Isso significa que você vai esbanjar criatividade e isso deve beneficiar todos os setores da sua vida.

GÊMEOS

O céu dá sinal verde para os seus interesses domésticos e a Lua comanda o bailado dos astros nesta sexta, trocando vibes positivas com Urano e Mercúrio. Tudo o que você fizer em seu cantinho promete prosperar hoje e há claros indícios de que pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa.

CÂNCER

Você vai se destacar em grupos, equipes e pode se tornar referência para os outros, inclusive dando conselhos para amigos. No trabalho, será mais fácil argumentar, opinar e fazer acordos. Vai convencer colegas, chefes ou clientes com habilidade e pode dar a palavra final em vários assuntos. O céu só pede cuidado para não comentar o que não deve e acabar causando uma fofoca.

LEÃO

Você vai se preocupar mais com as finanças e com a sua segurança de modo geral. Pode ter boas oportunidades de conseguir um aumento ou uma gratificação no trabalho: mostre sua competência e seu profissionalismo. Uma grana extra deve trazer alívio para as suas preocupações.

VIRGEM

Não vai faltar energia para cuidar dos seus interesses e agilizar os assuntos que andaram meio parados nos últimos dias. À noite, a Lua troca likes e boas vibes com o Sol, indicando que surpresas incríveis devem rolar na paixão.

LIBRA

Discrição é a palavra de ordem para você hoje e quem manda o papo reto é a Lua, que continua a visita mensal pelo seu inferno astral. É melhor não confiar demais nas pessoas, por isso, invista em seus projetos sem alarde e não revele seus planos a ninguém.

ESCORPIÃO

Sextou com grandes promessas da Lua, que dá todo apoio para as suas esperanças e fortalece os seus planos. Ela troca ótimas vibrações com Urano e Mercúrio, apontando um dia produtivo e positivo para você lutar pelos seus anseios. Vai querer mais liberdade para defender seus ideais e batalhar por seus sonhos. Os resultados serão ainda melhores se buscar a orientação de pessoas que têm mais conhecimento e experiência.

SAGITÁRIO

Fique de olho nas oportunidades para não deixar passar em branco. Mostre que tem potencial e ambição, mas sem entrar em confronto com os colegas. Adote a política da boa vizinhança, explore seu jogo de cintura e faça sua parte para se entender bem com parceiros de trabalho.

CAPRICÓRNIO

A Lua empodera sua percepção e deixa seus sentidos em alerta, sinal de que pode pescar as coisas no ar e conseguirá resolver os problemas rapidamente. Bom período para buscar mais estabilidade no emprego ou para mudar algumas coisas ao seu redor. À tarde, a Lua começa a brilhar em Virgem, signo regido pela Terra, o mesmo elemento que o seu. Essa energia vai alimentar suas esperanças e reforçará seu lado perseverante.

AQUÁRIO

A Lua também envia bons fluidos para o seu signo hoje: troca likes com Urano e Mercúrio, garantindo que a sexta tem tudo para ser das mais produtivas em suas atividades, seja no trabalho, seja no universo familiar. Se você quer mudanças no serviço ou em casa, esse é o momento de buscar melhorias.

PEIXES

A Lua segue o rolê que faz em sua Casa 7 e troca figurinha com Urano e Mercúrio, dando um belo incentivo para seus contatos, conversas e interesses. Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e vocês vão querer somar forças para conquistar mais rápido os objetivos em comum. Quem trabalha com parentes pode e deve usar o jogo de cintura que possui para evitar atritos: um bom papo vai resolver tudo.

Horóscopo nascido em 26 de junho

Os nascidos no dia 26 de Junho são do signo de câncer com a personalidade de Gêmeos. São inteligentes, espertos, ativos e dinâmicos. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Simboliza conhecimento, estudos, cultura, ensino, Justiça e educação. Na profissão e também no amor é comum a duplicidade.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Haa-Iah – que leva a descobrir e a acreditar nas coisas divinas, bem como a amar a verdade e a Luz. Faz conseguir vitórias nas disputas judiciais, no reconhecimento de seus direitos, assim como a ter sucesso na Política. Influi sobre a diplomacia e os tratados comerciais e diplomáticos, bem como as convenções em geral. Atua sobre a comunicação e os serviços de Correio, bem como a Imprensa e publicação de jornal, livros e revistas.