Horóscopo e anjo do dia 23 de agosto de 2019

Áries

O Sol envia excelentes energias para você se concentrar no trabalho e cuidar de assuntos práticos. Pode ter sucesso ao fechar um negócio ou cobrar dívida. A paquera promete boas-novas! Palpites: 26, 53 e 98. Cor: verde-escuro.

Touro

Será mais fácil correr atrás dos seus interesses financeiros. Mas nem por isso dá para gastar sem controle, ok? Terá uma dose extra de criatividade no trabalho. A dois, nada de ciúme! Palpites: 18, 99 e 63. Cor: pink.

Gêmeos

No trabalho, vai tirar de letra qualquer tarefa que exija iniciativa. Não deixe as diferenças com os familiares atrapalharem a convivência em casa. Há chance de se envolver com um ex-amor. Palpites: 73, 46 e 19. Cor: amarelo.

Câncer

Bom dia para cuidar de tarefas fora do ambiente de trabalho. Mas atenção extra para não perder informação importante ou se tornar alvo de fofocas. Na conquista, pode pintar uma decepção. Palpites: 83, 02 e 29. Cor: creme.

Leão

A partir de hoje, o Sol envia excelentes energias para você lidar com dinheiro. Mas é melhor não misturar grana e amizade, ok? Se está só, os amigos podem dar uma força na paquera. Palpites: 84, 21 e 03. Cor: prata.

Virgem

Você tem tudo para se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito. Para evitar atritos, deixe as diferenças de lado e tente ceder um pouco. Dê o primeiro passo se busca uma nova paixão. Palpites: 13, 49 e 85. Cor: vermelho.

Libra

Você pode se sentir dividido(a) entre o desejo sair da rotina e a vontade de se isolar: encontre um meio-termo! É hora de fazer ajustes nos seus relacionamentos. A dois, bom humor será fundamental! Palpites: 32, 23 e 77. Cor: preto.

Escorpião

No trabalho, mudanças inesperadas não estão descartadas, mas tudo indica que serão positivas. Pode pintar briga com um amigo. A atração física ajuda a movimentar as coisas na conquista. Palpites: 06, 78 e 96. Cor: marrom.

Sagitário

A carreira ganha um empurrãozinho. O desejo de ficar perto das pessoas queridas deve crescer. Só não deixe as críticas desgastarem seus relacionamentos — e isso também vale para o romance. Palpites: 16, 97 e 07. Cor: creme.

Capricórnio

Talvez seja preciso fazer um esforço extra para dar conta das suas tarefas. O Sol aguça sua curiosidade e o desejo de aprender coisas novas. Um colega comprometido pode despertar seu interesse. Palpites: 17, 71 e 62. Cor: dourado.

Aquário

A Lua ilumina seu paraíso astral e a sorte deve sorrir para você! Sua habilidade para lidar com os outros se destaca. Com tanto carisma, você só ficará só se quiser. Palpites: 81, 18 e 45. Cor: vermelho.

Peixes

Você deve se sentir melhor se puder passar mais tempo com os parentes. Pode render mais se agir em equipe no serviço. Não deixe a família se intrometer na sua vida amorosa, ok? Palpites: 55, 46 e 64. Cor: vermelho.

Horóscopo nascido em 23 de agosto

Os nascidos a 23 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Aquário. São detalhistas, exigentes e têm mania de perfeição. Gostam de tudo em dia e em ordem e lutam pela verdade e pela justiça. Mas às vezes exageram nessas exigências e podem até se tornarem injustos. Seu número principal, é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam o 11, número que não se simplifica, porque é nobre e significativo em sua essência. Revela espírito evoluído e voltado para o bem e a Política, muito embora sua face negativa possa ser grandemente cruel, agressiva e vingativa.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 23 de agosto é Laoviah, que protege e que defende do orgulho e da ambição desmedida. Leva a conhecer os mistérios ocultos da natureza e da espiritualidade. Consegue bons relacionamentos e livra dos prejuízos e maus negócios. Defende dos caluniadores e maledicentes. Defende dos acidentes e dos naufrágios da vida. O Gênio contrário é o que inspira o orgulho, a ambição desmedida, o crime e a calúnia.