Horóscopo e anjo do dia 21 de fevereiro de 2020

Áries

Nesta fase do Sol em Peixes, você terá surpresas muito boas e visitas inesperadas de pessoas que não via há muito tempo. Terá provas de afeto e de consideração da parte de pessoas que lhe querem bem de verdade. Sua produtividade e eficiência vão se destacar no trabalho. Não se acomode diante das dificuldades financeiras. Um amor original e criativo está vindo. Sua saúde está equilibrada.

Touro

O trabalho trará novas e promissoras rendas. Mas hoje, a grana pode ficar curta, não desanime. Evite brigas em família e aproveite o aconchego do lar. Este é um momento de destaque para a vida amorosa. Seu par está à sua disposição, mas invejosos podem criar problemas e até fazer escândalo por pouca coisa. Na saúde, foque numa alimentação mais equilibrada e respeite sua hora de dormir.

Gêmeos

Terá muito trabalho e fará um esforço incomum com estudos e pesquisas. Os outros estão lhe exigindo o máximo, mas você tem capacidade para dar e se doar intensamente em alguma coisa que mais gosta. A vida financeira poderá dar uma guinada e vai contar com a ajuda de pessoas queridas. O momento pede para focar na arrumação de casa: jogue papéis inúteis fora. No campo do amor, reencontro feliz e bem-sucedido.

Câncer

As lutas e incertezas serão amenizadas no emprego. Aproveite para reivindicar direitos junto a chefe ou superiores. Pode pintar desgaste por causa de dinheiro emprestado. Hoje, não decida nada por terceiros. Há chance de encontrar um amor firme, certo e verdadeiro. A sensualidade está em alta, invista mais em sua beleza ou aparência. Saúde instável.

Leão

Não faltará inspiração no trabalho. Saiba partilhar tudo de bom com os amigos e deixe de criar problemas para outros. Fuja de intrigas e fofocas e evite problemas. Atividades comerciais em alta. Terá lucros e vantagens. Chance de fazer novos amigos. Caso esteja só, pode encontrar um amor. O peso das responsabilidades no lar podem levar-lhe a tomar decisões extremas. Não desista do que almeja.

Virgem

Cuide hoje das suas finanças, do seu dinheiro e das suas economias. Seus rendimentos financeiros estão aumentando e você terá uma situação mais estável, mas terá despesa com a casa. Seu prestigio profissional está em alta e a sorte está ao seu lado. O amor está confortante, mas faça o que precisa fazer, cumprindo com a sua parte e sendo fiel àquilo em que acredita.

Libra

Os caminhos estão abertos e é preciso aproveitar este bom momento, de progresso e de oportunidades que vão surgir na profissão. Boa chance para arrumar emprego e para passar em concurso. Tenha cautela com grana, tente economizar. No campo amoroso, pode ocorrer interferência dos mais velhos e conservadores — não deixe que fatores externos atrapalhem a relação. Se estiver só, a Lua transita em Aquário e favorece a aproximação de pessoas interessantes.

Escorpião

Hoje você estará com emotividade excessiva e vontade de chorar por qualquer motivo. Os ânimos estão exaltados e você pode perder o controle das palavras e dos gestos, provocando brigas e discussões acirradas. Apesar disso, viverá momentos muito felizes com amigos. Pequenas tarefas do dia a dia poderão te irritar, então, faça tudo com calma. No amor, tudo concorre para sua felicidade. Não exagere na alimentação ou bebidas.

Sagitário

Terá boa companhia e apoio em suas decisões mais importantes. No trabalho, se organize melhor para cumprir o combinado. Pode resolver interesses financeiros em parceria com a pessoa amada. Para quem está sem um amor, há previsão de paixões intensas e envolvimento profundo. Saúde boa.

Capricórnio

É preciso se concentrar e se comunicar com Deus. Em suas atividades, faça uma coisa de cada vez. É tempo de poupar sua grana. Vai acabar tudo bem. No amor, você pode se aproximar de alguém mais velho. As estrelas indicam estabilidade e segurança nas relações.

Aquário

Procure conciliar recursos com despesas necessárias. Não subestime a ajuda de familiares. Melancolia a respeito de amor e relacionamento afetivo. Seja prudente com sua vida financeira e combine ideias com pessoas de seu ambiente profissional. Na saúde, atenção ao sistema nervoso.

Peixes

Espalhe boas sementes e boas palavras e elas podem perdurar sempre. Poderá contar com a pessoa amada nos momentos difíceis. Se não tem um amor, as portas se abrirão para um romance intenso em breve. Cuide de seu sistema imunológico.

Horóscopo nascido em 21 de fevereiro

Os nascidos em 21 de fevereiro são do Signo de peixes com personalidade em Sagitário. Esforçam-se para expressar-se em um nível pessoal. No começo de sua vida podem ficar às voltas com as dificuldades internas que enfrentam. Seu número principal é o 12 que se somados formam o 3 que é o número da criatividade e comunicação hábil em vários veículos. Ele figura na vida de poetas, radialistas, atores e músicos. É otimista, generoso, autoconfiante, e cheio de positividade. Os números do dia: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 21, 23 e 25.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 21 de Fevereiro é o anjo Asaliah. Este Anjo ajudar a ter conhecimento sobre as leis de Deus e elevar a consciência até Ele. Ajuda a descobrir a verdade nos processos, atingir os objetivos e metas construtivas. Facilita a compreensão em contemplar as coisas divinas representadas na natureza.