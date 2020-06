Horóscopo e anjo do dia 19 de novembro de 2020

ÁRIES

O sinal está aberto para você conversar e esclarecer um assunto que ficou mal resolvido ou entalado na garganta. Mas não para remoer mágoas e, sim, para se entender com alguém. O cenário ainda é favorável para cuidar dos interesses materiais. Pode ter sucesso em negociações, reuniões, videoconferências e entrevistas de emprego. Contudo, Mercúrio fica retrógrado e aconselha a melhorar o diálogo e o entrosamento com a família: não deixe um atrito evoluir.

TOURO

Controle-se e procure se inspirar na prudência que herdou do seu signo para administrar bem sua grana e evitar novas contas, assim não corre o risco de levar uma surra dos boletos mais adiante. A boa notícia é que você pode ter ideias criativas para ganhar um dinheirinho extra com algo que pode fazer em casa.

GÊMEOS

A Lua segue em seu signo e se aproxima de Vênus, formando uma conjunção, encontro especial que vai iluminar seu carisma e despejará boas vibes em seu Horóscopo. Além de acentuar todos os pontos fortes geminianos, esse aspecto vai reforçar o seu poder de comunicação, seu jeitinho cheio de charme, simpatia e sociabilidade. É o momento de cuidar com todo carinho do visual, fazer selfies caprichadas e atrair crushs: você vai arrasar nas paqueras.

CÂNCER

Guarde seus segredos a sete chaves e não se abra com qualquer pessoa. Mercúrio começa a retrogradar em seu signo e também aconselha a ficar de antena ligada nos contatos e nas conversas. É hora de dar um pouco mais de atenção A você, cuidar do visual e levantar sua autoestima. Na paixão, pode sentir vontade de se envolver com alguém comprometido ou cheio de mistérios.

LEÃO

Vale a pena trabalhar em equipe, participar de grupos e estreitar os laços com os amigos via mensagens ou chamadas de vídeo. Você também terá facilidade para se enturmar com gente diferente e interessante. Só não descarte altos e baixos com dinheiro ou saúde: Mercúrio começa o movimento retrógrado em seu inferno astral e pede mais atenção com sua grana e seu bem-estar.

VIRGEM

A Lua se junta a Vênus e multiplica energias em sua Casa 10, colocando suas principais habilidades em evidência e abrindo as portas para seu progresso. Isso significa que você pode ter boas oportunidades de se destacar e crescer no trabalho, então, mostre do que é capaz. Essas influências astrais também mexem com a sua vaidade e revelam um momento ideal para cuidar da imagem.

LIBRA

Pode iniciar um curso importante ou fazer contato com pessoas bem-sucedidas que terão muito a ensinar para você. É hora de abrir a mente para novos aprendizados e ampliar seus conhecimentos. Porém, Mercúrio fica retrógrado e recomenda cautela com mal-entendidos na vida profissional: esclareça dúvidas e fique longe de fofocas.

ESCORPIÃO

Será mais fácil se libertar de mágoas, ressentimentos e também de vícios. Aproveite para dar uma geral em seus pertences e descartar as coisas que só ocupam espaço e não têm mais serventia: isso ajudará a espantar energias estagnadas e negativas.

SAGITÁRIO

Trabalhar em equipe e se aliar aos colegas vai deixar o seu dia bem mais produtivo e positivo. Você terá sorte em parcerias ou ao firmar uma sociedade com alguém de confiança. Palavras e atitudes gentis vão ajudar você em qualquer situação. Porém, Mercúrio passa a se mover em sentido inverso no Zodíaco, recomendando cautela com negociações, compras, investimentos e dívidas: não se arrisque nem esqueça os compromissos que precisa saldar.

CAPRICÓRNIO

Os astros vão influenciar diretamente seu bem-estar e sua autoestima, incentivando a cuidar melhor do seu corpo. É provável que se preocupe mais com a sua saúde e beleza. Aproveite para malhar, mesmo em casa, priorizar uma alimentação saudável e destacar os seus pontos fortes no visual.

AQUÁRIO

Se gosta de arriscar uns palpites em jogos, ouça sua intuição e não deixe de fazer uma fezinha. Também vale participar de todos os sorteios que encontrar nas redes sociais! Marque os amigos sem ter vergonha, porque os humilhados podem ser exaltados e ainda ganhar prêmios!

PEIXES

O momento é oportuno para somar com os parentes para juntos resolverem uma questão que vem se arrastando: a união de esforços promete dar bons resultados. No trabalho, pode resgatar uma tarefa que já fez no passado e isso será gratificante para você. Mas ouça também o recado de Mercúrio, que hoje começa a retrogradar em sua casa da conquista.

Horóscopo nascido em 19 de junho

Os nascidos a 19 de Junho são de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. São joviais, alegres, otimistas e confiantes. Podem agir sem pensar e sem medir as consequências de seus atos. São também ligados à família e à terra em que nasceram, bem como as suas tradições e raízes. Seu número principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua. Ela que revela instabilidade, fantasia, leviandade, memória. Envolvimento intenso com o passado.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Leviah, que leva a fazer amizades com pessoas célebres e famosas. Ele confere inteligência e boa memória, que torna a pessoa decidida e corajosa, amável, modesta e paciente. Faz ter sucesso com a eletrônica e a eletricidade.