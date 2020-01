Horóscopo e anjo do dia 17 de janeiro de 2019

Áries

Trabalhar em equipe vai exigir mais jogo de cintura da sua parte. Parceria ou sociedade pode desandar se tentar impor demais as suas vontades e opiniões. Melhore o diálogo e saiba ceder. Há sinal de tensão com amigos: saiba dialogar. Controle bem os seus gastos. Na paquera, seu charme será irresistível e pode atrair alguém da turma. A união pede mais paciência. Desejos à flor da pele.

Touro

A ordem do dia é cumprir as suas tarefas de rotina sem esperar muitas novidades. Evite criar expectativas para não se decepcionar. Apenas faça o que você sabe que precisa fazer. Controle o estresse e proteja a sua saúde. O amor vai receber novos estímulos à noite. Boa fase para trocar a liberdade por um namoro. Se você já tem seu amor, respeite as diferenças e melhore o diálogo.

Gêmeos

Mudanças e imprevistos podem tumultuar um pouco o seu dia. Mas você poderá contar com a sorte e terá muita criatividade para contornar os obstáculos. Quem planeja viajar no fim do dia pode enfrentar alguns contratempos. Controle suas reações e converse. Dê atenção à saúde e descanse. Talvez queira manter um namoro em segredo. A dois, clima quente e sedutor. Surpreenda na cama!

Câncer

Trabalhar em família pode ser desafiador para você hoje. Terá que ter muita calma e paciência para conciliar as vontades de todos, sem brigar. É melhor não contar muito com a sorte em jogos e planejar bem os gastos: não caia na lábia de golpistas! A Lua promete novidades na paquera. Use e abuse do seu charme. Pode até rolar namoro com colega. Muito carinho e romantismo a dois.

Leão

O céu alerta que não será tão fácil expor suas ideias no trabalho. Pode ter dificuldade para defender suas opiniões ou mesmo para que te compreendam. Fale com calma e esclareça qualquer mal-entendido. Dê atenção à saúde e, se precisar, busque uma segunda opinião médica. Família e romance vão disputar sua atenção no fim do dia. Explique direitinho a situação ao par para evitar conflitos.

Virgem

Controlar os gastos pode ser um desafio para você hoje. Não será fácil resistir às tentações nas vitrines ou fugir de coisas supérfluas. No trabalho, vai contar com raciocínio rápido e ótima capacidade de memorização. Só fique longe de fofocas. Puxe papo na paquera e conheça melhor o alvo antes de investir. O romance também vai exigir mais diálogo. Pegue leve com suas críticas e cobranças.

Libra

Talvez você tenha que abrir mão de alguns interesses pessoais por causa da família ou de assuntos de casa. Avalie o que é prioridade para tomar a melhor decisão. Pode ter gastos inesperados ao longo do dia, por isso, é melhor usar a criatividade e não contar muito com a sorte. Vai querer mais segurança no amor. Converse bastante antes de se envolver. A dois, valorize quem ama e declare seu amor.

Escorpião

A Lua pode deixar você com um jeito mais desconfiado do que já é. Aposte na discrição e evite comentar seus planos com os outros. Proteja seus segredos para não se aborrecer com trapaças e fofocas. O convívio com parentes vai exigir mais diálogo e paciência. Na paquera, vai procurar a sua alma gêmea e alguém para namorar. Se já achou a sua metade, procure controlar a rebeldia e resolva tudo com diálogo.

Sagitário

Por mais que se preocupe com os amigos, os astros aconselham a não misturar dinheiro com amizade, pois pode sair no prejuízo. No trabalho, você vai se sair melhor se puder agir a sós, sem depender dos colegas. No amor, pode bater insegurança no fim do dia, não acredite em tudo que os outros dizem: confirme a informação antes de agir. Melhore o diálogo com seu bem e reforce a confiança.

Capricórnio

É possível que nem tudo saia como você planejou hoje. Sabendo disso, baixe suas expectativas, evite bater de frente com os chefes e encare os obstáculos com toda a força e perseverança de Capricórnio. Conte com os amigos para o que precisar, menos para conseguir grana. Agitos sociais podem estimular as paqueras. Até uma amizade pode virar namoro. Na união, ficará ao lado do par para o que der e vier.

Aquário

Você pode sentir mais dificuldade para se concentrar nas tarefas ou para aprender uma nova função. Busque um ambiente tranquilo e silencioso para trabalhar ou estudar. Evite se indispor com chefes ou autoridades no fim do dia. Converse sem brigar. Na paquera, vai escolher a dedo as pessoas. O romance pode exigir alguns ajustes. Resolva tudo com diálogo, paciência e boa vontade.

Peixes

Você vai querer cortar da sua vida tudo que for superficial e pode começar pelas amizades. Só vai manter na sua vida as parcerias que realmente fizerem sentido. A Lua estimula uma viagem no fim do dia. Mas seja paciente para contornar alguns imprevistos. Se você procura um novo amor, experimente sair da rotina e conhecer gente nova. No romance, trocar ideias será prazeroso: falem do futuro.

Horóscopo nascido em 17 de janeiro

Os nascidos a 17 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Sagitário. São vagarosos e acomodados, inseguros e incertos. A indecisão os levam a perder muito tempo e até dinheiro. São instáveis e tudo caminha a passos lentos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos formam o 9, de Marte, que tempera um pouco a fragilidade dos números anteriores, conferindo coragem determinação e espírito aventureiro.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Hahaiah, que ajuda a aprender o que se estuda e o que se deseja saber. Dá sabedoria, sonhos notáveis e intuição fantástica. A sabedoria pode ser acima da média e fora do comum. Descobre os mistérios da vida e faz segredos se revelarem. Confere modéstia, bons costumes, luzes e sucesso.