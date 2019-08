Horóscopo e anjo do dia 16 de agosto de 2019

Áries

Cuidar dos seus interesses discretamente pode ser a melhor pedida. Há chance de receber um dinheiro que não estava esperando: guarde segredo. Na união, ciúme deve trazer problema. Palpites: 10, 19 e 55. Cor: vermelho.

Touro

No emprego, é hora de alimentar novos sonhos e sair da sua zona de conforto. Conte com o apoio da turma. Em casa, atritos devem incomodar. Se está só, os amigos podem apresentar alguém. Palpites: 47, 11 e 92. Cor: vinho.

Gêmeos

Que tal fazer planos a longo prazo, já que você pode ter ótimas ideias para o futuro? Cuidado com mal-entendido ou perda de informações importantes. Evite assuntos delicados com quem ama. Palpites: 66, 03 e 57. Cor: roxo.

Câncer

Sua disposição para aprender coisas novas e sair da rotina tende a crescer: use isso a seu favor na vida profissional. Uma viagem conta com a proteção dos astros! A dois, cuidado com o ciúme. Palpites: 67, 49 e 76. Cor: cinza.

Leão

É hora de fazer mudanças, seja na vida profissional ou mesmo na aparência. Evite bater de frente com quem tem um pensamento mais conservador. Sua sensualidade será seu melhor trunfo na paquera. Palpites: 95, 14 e 86. Cor: amarelo.

Virgem

Os relacionamentos ganham destaque e você vai alcançar um resultado melhor no trabalho se contar com a cooperação de outras pessoas. Evite agir por impulso. Namoro recente pode se firmar. Palpites: 87, 51 e 96. Cor: rosa.

Libra

Será mais fácil cuidar do seu corpo, iniciar uma dieta ou mudar velhos hábitos. Atritos com amigo(a) não estão descartados. Talvez precise colocar os interesses do seu amor em primeiro lugar. Palpites: 61, 34 e 07. Cor: branco.

Escorpião

Você vai esbanjar criatividade no trabalho. Aproveite a fase para fazer uma fezinha — a sorte estará ao seu lado! Momentos românticos tornam a vida a dois melhor, mas diminua as exigências. Palpites: 62, 08 e 53. Cor: amarelo.

Sagitário

Conte com a ajuda dos familiares para resolver alguns assuntos, inclusive no emprego. Talvez seja preciso redobrar a atenção no serviço. Um amor antigo pode despertar saudade. Palpites: 36, 90 e 54. Cor: pink.

Capricórnio

Você pode expandir seus contatos na vida profissional. Porém, vale a pena ser mais flexível para manter a paz com os filhos ou com pessoas mais novas. A vida amorosa promete novidades. Palpites: 46, 01 e 73. Cor: laranja.

Aquário

Reserve um tempinho para organizar suas contas. Se fechar um bom negócio, mantenha segredo sobre a sua sorte com dinheiro. A paquera pode trazer alguns desafios. Palpites: 38, 11 e 65. Cor: prata.

Peixes

A Lua traz disposição para colocar alguns assuntos pessoais em ordem. Os astros avisam: se falar mais do que deve, pode ter problemas no emprego. Um lance passageiro pode ser divertido. Palpites: 75, 66 e 30. Cor: prata.

Horóscopo nascido em 16 de agosto

Os nascidos a 16 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Gêmeos. São criativos e inteligentes, ativos e espertos, comunicativos e populares. Possuem inteligência acima da média e aprendem tudo o que desejarem aprender, com facilidade. Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol. Estas energias se completam entre si, com suas faces masculina e feminina. A soma dá o número 3, de Júpiter, que dá sabedoria, gosto pelo aprendizado pelos estudos e também pelo dom de aconselhar e de orientar. Revela mais de uma união ou casamento.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Elemiah, que dá ajuda e orientação para conseguir emprego, assim como a mudar de emprego com vantagem. Dá humildade e sabedoria de vida. Ensina a não guardar rancores e mágoas, a perdoar e a aliviar o espírito dos sentimentos negativos. Ajuda a escolher e a conseguir bons sócios, assim como a realizar bom casamento. Ajuda os que querem corrigir seus erros e se regenerarem.