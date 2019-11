Horóscopo e anjo do dia 12 de novembro de 2019

Áries

Abra o olho para as oportunidades que pode melhorar a sua renda. Agindo nos bastidores, terá mais chance de conquistar uma promoção. Um romance à distância pode surpreender seu coração. Palpites: 63, 45 e 99. Cor: pink.

Touro

Bom dia para mergulhar no serviço, colocar as tarefas em dia e organizar sua agenda. Cuide da saúde e tente deixar para trás os maus hábitos. Você e o par podem se entender melhor. Palpites: 73, 19 e 82. Cor: laranja.

Gêmeos

Agindo discretamente, você tem mais chance de melhorar sua imagem e até dar um novo passo na carreira. Você e o seu amor podem se entender às mil maravilhas agora. Palpites: 92, 20 e 47. Cor: prata.

Câncer

É hora de fazer planos a longo prazo e até se arriscar um pouco mais enquanto persegue suas metas! Se tem compromisso, valorize o que você e o seu amor têm em comum. Palpites: 93, 30 e 66. Cor: dourado.

Leão

A carreira pode ganhar destaque nesta terça e você fará o possível para alcançar o que deseja, podendo até conseguir o reconhecimento que deseja. Paixão à primeira vista não está descartada. Palpites: 40, 94 e 67. Cor: bege.

Virgem

Você terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe. Se você sonha com uma casa própria, é hora de dar o primeiro passo. Bom humor animará a paquera. Palpites: 86, 95 e 23. Cor: azul.

Libra

Se pensa em tentar algo novo no trabalho, esse é o momento de colocar as mãos na massa. Seu lado fogoso vem à tona e pode surpreender a sua cara-metade. Palpites: 51, 06 e 78. Cor: laranja.

Escorpião

Hoje, unir-se às pessoas que têm os mesmos ideais e sonhos que você pode ser uma ótima pedida. Se está saindo com alguém, é um bom momento para assumir um compromisso. Palpites: 52, 07 e 34. Cor: verde.

Sagitário

Sua dedicação ao trabalho irá crescer e você pode ganhar uma grana extra. Bom dia para resolver algumas coisas em casa. Há chance de se interessar por alguém próximo, se está só. Palpites: 44, 80 e 71. Cor: azul-escuro.

Capricórnio

É hora de usar seu carisma para se destacar no serviço. Ótimo momento para quem trabalha com o público. Esbanjando simpatia e carisma, não terá dificuldade para se destacar na conquista. Palpites: 27, 72 e 54. Cor: vinho.

Aquário

Se anda planejando comprar algo para o lar, ou sonha com a casa própria, vai contar com a bênção das estrelas agora. Seu lado ciumento se destaca, mas não deve atrapalhar o romance. Palpites: 01, 19 e 37. Cor: amarelo.

Peixes

Bom momento para resolver assuntos fora do local de trabalho. A saúde pode se beneficiar se você abandonar alguns hábitos. Uma boa conversa anima a vida amorosa. Palpites: 74, 92 e 02. Cor: creme.

Horóscopo nascido em 12 de novembro

Os nascidos a 12 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Touro. São simpáticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos e sedutores. Gostam de artes e de música e são românticos. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. A Lua que simboliza os sentimentos, as emoções, a sensibilidade e o dom de sonhar de fazer planos, imaginar e de fantasiar. Assim como a viver num mundo fantástico e imaginativo, próprios dos artistas e poetas. A Lua que os ligam à mãe, à terra natal e que leva também à instabilidade e à leviandade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Leuviah, que leva a conviver com pessoas famosas e célebres. Dá inspiração artística, assim como interesse pelas ciências em geral, ainda mais a ciência da Eletrônica. Protege o lado financeiro e o trabalho. Confere modéstia, paciência, poder de resolução, amabilidade e alegria, calma e tranquilidade. Faz gostar também da solidão.