Horóscopo e anjo do dia 11 de dezembro de 2019

Áries

Seu esforço no serviço deve compensar. Vênus favorece os acordos e as finanças. Cuidado ao assinar papéis. A relação está mais forte e os sonhos em comum podem começar a se concretizar. Palpites: 63, 90 e 18. Cor: vermelho.

Touro

Evite gastar por impulso e cuidado com negócios muito vantajosos, pois pode ter prejuízo. Talvez queira mudar de emprego, mas tenha certeza do próximo passo. Pode surgir lance com amigo. Palpites: 10, 55 e 91. Cor: vermelho.

Gêmeos

Foque mais em você, evitando que os outros te encham com os problemas deles. Direcione sua energia para o trabalho, organize as tarefas. Se tiver um par, abra-se a ele e mostre seu lado amoroso. Palpites: 83, 11 e 02. Cor: creme.

Câncer

Poderá dividir sua experiência com colegas no trabalho. Não abuse da saúde exigindo muito da sua resistência física. Um programa com amigos trará novas energias, ou até mesmo uma paixão. Palpites: 66, 39 e 21. Cor: amarelo.

Leão

Mudanças leves na rotina profissional. Amigos podem cobrar atenção, mas seus projetos vão exigir entrega. Se já tiver um par, se declare com gestos, preparando uma comidinha especial, por exemplo. Palpites: 22, 49 e 04. Cor: cinza.

Virgem

Projetos que tenta pôr em prática na carreira poderão ser testados, e você mostrará que têm potencial. Seu coração pode gostar de mais de uma pessoa, mas foque em quem for mais responsável. Palpites: 95, 86 e 14. Cor: prata.

Libra

Tenha cuidado com o que posta ou comenta nas redes sociais, um mal entendido pode afetar até o seu serviço. Talvez se interesse por alguém que não esperava e que lhe mostre o lado positivo da vida. Palpites: 33, 69 e 24. Cor: Pink.

Escorpião

Seu interior pode estar bagunçado, tente diminuir a tensão e refletir sobre si. No trabalho, não diga tudo que pensa e avalie antes de tomar atitudes. A relação deve fluir bem, com comunicação e leveza. Palpites: 34, 43 e 07. Cor: branco.

Sagitário

Se atente a documentos que precise assinar hoje. Evite assuntos polêmicos em seus contatos pessoais e profissionais. Se tiver um companheiro, deverá abrir mão da razão para evitar conflitos. Palpites: 62, 98 e 53. Cor: marrom.

Capricórnio

Não hesite em pedir ajuda no serviço, pois o trabalho em equipe pode render muito mais. Cuide da alimentação para fortalecer o organismo. Sua seriedade pode atrair um(a) paquera que seja o oposto. Palpites: 09, 18 e 00. Cor: Pink.

Aquário

Procure se concentrar e garimpar, dentre os muitos pensamentos, aquele que lhe apontará novos rumos na vida. Talvez estranhe a carência emocional do paquera, mas tenha paciência. Palpites: 82, 10 e 19. Cor: laranja.

Peixes

Hora de mostrar seus talentos na área profissional. Assuntos de família podem estar no seu radar fortemente esses dias; faça o possível para resolvê-los sem prejudicar seu trabalho. Bom período para paquerar. Palpites: 74, 65 e 38. Cor: roxo.

Horóscopo nascido em 11 de dezembro

Os nascidos no dia 11 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Touro. São inteligentes, mas acomodados. Procuram os caminhos mais práticos e mais sábios, para atingir suas metas e projetos. Seu número principal é o, 20, formado de 2, símbolo da Lua, que os ligam fortemente à figura da mãe, a quem admiram e estimam com devoção. Mas que confere instabilidade emocional, leviandade e irresponsabilidade, em alguns aspectos. O 2, os fazem românticos, poéticos e sentimentais, amorosos e emocionais.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Michael, que protege o casamento e que conserva também a paz e a harmonia entre marido e mulher. Dá intuição, pressentimentos, que costumam dar certo. Tem domínio sobre a concepção dos seres animais e dos filhos. Atua sobre a fidelidade no casamento. Faz ter gosto pelos passeios e diversões.