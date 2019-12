Horóscopo e anjo do dia 10 de dezembro de 2019

Áries

Você conseguirá defender suas ideias com diplomacia no trabalho. As finanças vão bem e a lua favorece poupar ou investir na sua profissão. Se está só, pode se decepcionar em um encontro às escuras. Palpites: 89, 98 e 44. Cor: marrom.

Touro

Dê uma geral nas contas para não deixar nenhuma vencer. Talvez tenha vontade de mudar de cidade, mas planeje bem. O par pode fazer uma proposta interessante para vocês – embarque na ideia e seja feliz! Palpites: 63, 90 e 00. Cor: pink.

Gêmeos

Preste mais atenção aos outros para receber sugestões que te ajudarão no trabalho. Sua agenda para hoje está cheia. Pode sentir uma forte atração por alguém atencioso. O desejo ficará à flor da pele. Palpites: 73, 10 e 64. Cor: laranja.

Câncer

O trabalho em equipe deve render mais. Busque também a ajuda de alguém mais experiente. A união pode estar passando por mudanças, iniciando uma nova fase com maior cumplicidade entre o casal. Palpites: 47, 92 e 20. Cor: prata.

Leão

Use sua sensibilidade no trabalho. Se tiver uma função onde lide com o público, ofereça soluções. Limpe armários, arrume gavetas, organize sua vida. Evite criticas à paquera, pois pode assustar de cara. Palpites: 12, 84 e 93. Cor: laranja.

Virgem

A Lua, junto com uma pitada de ousadia, estimula seu desenvolvimento. O trabalho em casa poderá render se conseguir privacidade. Você perceberá as qualidades do seu par e o clima será de romance. Palpites: 49, 94 e 67. Cor: bege.

Libra

Pode ficar mais quieto, talvez por sentir o cansaço desse fim de ano. Respeite seu momento e sua precisão. No romance, vocês podem se aproximar mais cuidando de assuntos de casa e da rotina. Palpites: 41, 95 e 32. Cor: verde-escuro.

Escorpião

Evite confrontar superiores hoje. A Lua pede para pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, pois pode acontecer um mal-entendido. Tenha mais ousadia na paquera e tome a iniciativa com seu alvo. Palpites: 42, 24 e 06. Cor: verde.

Sagitário

Otimize sua agenda e faça o dia render. Comece pelas tarefas mais chatas. Isso vale para limpeza da casa ou o serviço na empresa. Mantenha o foco na pessoa que deseja namorar, e envie mensagens sutis. Palpites: 25, 88 e 97. Cor: verde-claro.

Capricórnio

Bem diplomático, poderá hoje promover acordos ou negociar vantajosamente no trabalho. E já que hoje você é todo coração, faça uma declaração de amor, e receba muito carinho de volta. Palpites: 98, 08 e 62. Cor: verde-escuro.

Aquário

No setor profissional os contatos serão muito importantes e poderão abrir portas. Evite exigir do cônjuge um comportamento de amigo, pois nesse momento ele parece estar com preocupações mais concretas. Palpites: 36, 27 e 54. Cor: vinho.

Peixes

Talvez uma preocupação familiar tire sua concentração do trabalho. Deixe a emoção de lado e aja racionalmente. Você e o seu podem discutir por conflito de opiniões em relação a família, pegue leve. Palpites: 10, 01 e 82. Cor: amarelo.

Horóscopo nascido em 10 de dezembro

Os nascidos no dia 10 de Dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de capricórnio. Amam suas tradições, o culto ao passado, são conservadores e amam a História. Gostam de ler e de aprender de tudo um pouco, muito embora tenham dificuldades para se aprofundarem em muitas coisas. Seu número principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1, Sol e de 9, Marte. São números que simbolizam decisão, liderança, chefia, franqueza e egocentrismo, muito embora expansivos e amplos nos seus interesses e cultura geral. Dá espírito estudioso e aventureiro.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Assaliah, que leva ao conhecimento da verdade e da luz divina, não só através de estudos e de leituras místicas, mas também pelo conhecimento por meio de dons naturais, de intuição, vidência e outros tipos mediúnicos. Ajuda a se livrar das situações escandalosas e de notícias sensacionais. Dá um caráter reto, justo e verdadeiro, intrépido e agradável, mesclado de bom humor. O Gênio contrário tem domínio sobre a depravação, sobre o comportamento imoral e as situações escandalosas.