Horóscopo e anjo do dia 02 de junho de 2020

Áries

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, mas hoje seu regente todo pistola em seu inferno astral e treta com Vênus, anunciando instabilidades. Segure-se para não chutar o balde e surtar com quem convive ou trabalha. A Lua também fica temperamental e pede cautela em suas relações. Você pode enfrentar atritos em uma parceria ou serviço em equipe.

Touro

É sossego e paz, que você quer? Então, não te mete: melhor ficar na sua e não dar muito espaço para conflitos hoje. Os astros tretando e contratempos podem mexer com seu ânimo. Cuide com mais carinho do seu organismo e procure se poupar de estresses desnecessários. A Lua se estranha com Plutão e Júpiter, sinal de que o dia pode ser tenso para você no trabalho.

Gêmeos

A Lua promete renovar seu entusiasmo e sua criatividade no período da manhã, mas não espere contar muito com a sorte, pois você terá que trabalhar duro e ralar dobrado para vencer os desafios. Aspectos negativos da Lua com Júpiter e Plutão indicam aborrecimentos em torno dos seus interesses pessoais e também financeiros. Administre seu dinheiro com pulso firme.

Câncer

Ei, Câncer, é um dia perfeito que você quer? Então vai ficar querendo! Hoje a maré não está para peixe e convém respirar fundo para vencer os desafios que os astros estão apontando. A Lua treta com Júpiter e Plutão pela manhã e alerta que você vai precisar de muita paciência para evitar conflitos. À tarde, a Lua começa um rolê em seu paraíso astral, mas continua pistola.

Leão

Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro! A recomendação é da Lua, que se desentende com Plutão e Júpiter, anunciando momentos instáveis pela manhã. Você pode ter problemas com fofocas ou mal-entendidos, inclusive nos assuntos de trabalho. A coisa continua tensa à tarde com a treta que vai rolar entre a Lua e Saturno: o grupo da família promete ferver.

Virgem

Os astros estão beeem nervosinhos nesta terça e convém dobrar a cautela para se prevenir. Pela manhã, a Lua arma conflito em sequência com Plutão e Júpiter, pedindo atenção extra com os assuntos materiais. Explore a prudência do seu signo e tenha cuidado para não gastar seu dinheiro com supérfluos, pois há risco de atrair instabilidades e até acabar se enrolando em dívidas.

Libra

A Lua conclui a visita pelo seu signo no período da manhã, mas vai fazer aspectos tensos com Plutão e Júpiter, portanto, espere contratempos em casa ou em família nesse período. Explore sua diplomacia ao conversar com o pessoal de casa e tenha cuidado para não fazer drama e extrapolar sua cota de mimimi por pouca coisa: use seu jogo de cintura para driblar os conflitos.

Escorpião

Use sua apurada percepção escorpiana e desconfie das aparências, pois hoje nem tudo será o que parece. Além de infernizar seu astral pela manhã, a Lua ainda troca vibrações tensas com Plutão e Júpiter, portanto, toda prudência será bem-vinda. Leve a sério seu sexto sentido e procure descobrir a verdadeira intenção das pessoas. Evite brigar com parentes.

Sagitário

Muita treta! Hoje os astros estão em rota de colisão no céu e não convém dar sopa para o azar. A Lua promete zoar o astral. Logo de manhã ela entra em conflito com Plutão e Júpiter, recomendando ter mais cuidado com gastos e empréstimos. À tarde, a Lua muda para o seu inferno astral e se desentende com Saturno, alertando que mexericos e revelação de segredos podem rolar.

Capricórnio

A Lua percorre sua 10ª Casa pela manhã, mas faz aspectos tensos com Plutão e Júpiter, sinalizando que nem tudo pode ser como você planejou. Talvez tenha que batalhar mais para conseguir o que deseja, principalmente na vida profissional. À tarde, a Lua migra para Escorpião, o que pode ser um belo incentivo para os seus objetivos e suas relações sociais, ainda mais on-line.

Aquário

Nesta terça, uma ponta de insatisfação pode surgir e ganhar espaço se nada for feito para se livrar dessa sensação. A Lua abre a manhã em conflito com Plutão e Júpiter, pedindo reforço no pensamento positivo, na confiança e na fé interior. Alimente suas esperanças e mande o pessimismo embora, envolvendo-se com atividades e interesses que façam você se sentir útil.

Peixes

O dia começa com tensões entre as estrelas e convém ir devagar: evite criar altas expectativas. A Lua faz vários aspectos negativos, a começar pela quadratura com Plutão e Júpiter logo cedo, o que sinaliza contratempos em torno dos seus objetivos. Talvez tenha que abandonar algum projeto ou refazer planos. Pode se decepcionar com amigos e querer cortar a relação.

Horóscopo nascido em 2 de junho

Os nascidos em 2 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São sociáveis, comunicativos, alegres e de bom humor. Em geral, conseguem muitos amigos e são muito queridos por estes, bem como pelos irmãos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 5, número de Mercúrio. O 5 confirma suas qualidades positivas e o seu jeito de ser simpático e comunicativo, inteligente e ágil, que nasceu para liderar.

Anjo do dia 2 de junho

O anjo protetor de quem nasce no dia 2 de junho é Jeliel, que ajuda a dominar os maus instintos e os maus costumes. Faz procurar a luz e a verdade. Confere espírito alegre, otimista e dá maneiras contentes e agradáveis. Ajuda a conquistar a paz e a felicidade conjugal.