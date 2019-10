Horóscopo do dia

Áries

A Lua desperta o desejo de crescer, experimentar coisas novas e buscar novos horizontes para sua vida. Na conquista, seu charme e bom papo vão atrair como ímã. Palpites: 89, 44 e 17. Cor: marrom.

Touro

Boa fase para se livrar de algo que te incomoda e doar coisas que não usa mais. Os astros estimulam sua vida amorosa e seu coração pode ter boas surpresas. Abuse do seu poder de sedução. Palpites: 99, 63 e 36. Cor: pink.

Gêmeos

No trabalho, você terá prazer em ajudar e trocar ideias para que todos tenham um bom resultado. A vida a dois está estimulada. Respeite as diferenças para evitar tensões. Palpites: 82, 55 e 10. Cor: laranja.

Câncer

Você vai mostrar disciplina e responsabilidade no serviço. A sorte pode dar uma ajudinha que vai te supreender. Na união, o clima é de carinho e descontração. Que tal um passeio romântico? Palpites: 92, 47 e 74. Cor: prata.

Leão

Tudo deve fluir bem e até tarefas chatas vão parecer mais fáceis. Aproveite para resolver assuntos importantes de casa. Você vai esbanjar charme e simpatia e podrá seduzir quem quiser. Palpites: 75, 12 e 93. Cor: dourado.

Virgem

Bom dia para cuidar do lar e sintonia em alta com a família. No emprego, busque estabilidade e dedique-se às tarefas que já se garante. No romance, fase de muito diálogo e juras de amor. Palpites: 04, 85 e 58. Cor: bege.

Libra

Trocar ideias com os colegas vai estimular sua criatividade e trazer benefícios ao seu trabalho. No amor, vai conversar muito para descobrir as intenções do par. Palpites: 68, 86 e 95. Cor: azul-escuro.

Escorpião

Use a sua criatividade para conseguir uma grana extra. Controle os seus gastos. Invista em paqueras que irão render algo sério. Converse muito com quem ama, sem ciúme. Palpites: 78, 51 e 96. Cor: pink.

Sagitário

Ótima disposição para encarar o trabalho. Na paixão, você vai querer privacidade e não aceitará interferências nem da família. Converse e fortaleça a confiança com a pessoa amada.. Palpites: 25, 88 e 97. Cor: verde-claro.

Capricórnio

Siga sua intuição e procure ficar mais quieto(a) no seu canto, observando tudo que acontece. Pode pintar um clima com alguém da turma. Não deixe uma desconfiança abalar o romance. Palpites: 17, 80 e 26. Cor: verde-escuro.

Aquário

Fará parcerias importantes para o seu futuro. Reserve um tempo para cuidar da beleza e do visual. Explore seu charme para atrair quem deseja. Na união, você dará as cartas e a palavra final. Palpites: 00, 45 e 27. Cor: vinho.

Peixes

Os astros ajudarão você a mostrar todo seu talento ao mundo. Programas diferentes aumentarão a chance de conhecer alguém legal e interessante. Dialogue com o seu par. Palpites: 73, 55 e 10. Cor: amarelo.