Horóscopo do dia

Áries

Hora de repensar seus gastos e cortar as despesas desnecessárias. Mudanças positivas no trabalho. Abuse do seu poder de sedução para se dar bem na paquera ou apimentar a vida a dois. Palpites: 51, 33 e 69. Cor: azul-claro.

Touro

Será proveitoso unir-se aos colegas por um objetivo em comum. Mas mantenha a calma para evitar atritos, ok? Quem está livre, não vai se contentar com aventuras, pois estará em busca do amor verdadeiro. Palpites: 97, 52 e 79. Cor: lilás.

Gêmeos

Você vai sentir muita disposição para encarar o trabalho e cumprir suas tarefas. Terá a sensação de dever cumprido. Ótima fase para cuidar da saúde. União em boa sintonia. Ouse e surpreenda no sexo. Palpites: 08, 35 e 98. Cor: preto.

Câncer

Sol e Lua no seu paraíso astral trazem entusiasmo e conquistas nesse início de semana. Você terá sorte em tudo, inclusive na relação com pessoas. A união segue firme, repleta de carinho e sedução. Palpites: 72, 36 e 99. Cor: vermelho.

Leão

Cuide dos assuntos pessoais, mas sem deixar seus compromissos de lado. Confie na sua experiência para crescer no emprego. Você está mais caseiro(a) e pode deixar a paquera em segundo plano. Palpites: 55, 64 e 73. Cor: vermelho.

Virgem

Criatividade e facilidade para aprender farão você se destacar no trabalho e nos estudos. Boa fase para quem procura emprego. A dois, aposte no diálogo para esclarecer qualquer dúvida ou situação. Palpites: 47, 65 e 20. Cor: prata.

Libra

Vigie as oportunidades de aumentar seus ganhos e controle os gastos. Pense em coisas lucrativas que pode fazer nas horas vagas. Seu coração vai querer a segurança de uma relação estável. Palpites: 75, 39 e 21. Cor: roxo.

Escorpião

Você vai iniciar a semana cheio(a) de energia, vitalidade e disposição. Ouça conselhos de um chefe ou uma pessoa mais velha. No romance, demonstre seu amor e controle suas reações. Palpites: 58, 31 e 04. Cor: azul-claro.

Sagitário

Mudanças e imprevistos no trabalho podem deixar você inseguro(a). O melhor a fazer é seguir com suas tarefas e cumprir as normas que recebeu. Na vida a dois, troque confidências e sonhos. Palpites: 68, 86 e 50. Cor: amarelo.

Capricórnio

Ótima fase para pôr em prática alguns dos projetos que você tem para o futuro. Ótima sintonia com amigos. Aceite convites e aproveite para paquerar. A dois, sintonia e companheirismo não vão faltar. Palpites: 69, 15 e 96. Cor: rosa.

Aquário

Não vai poupar esforços para mostrar seu potencial e conquistar o sucesso. Na conquista, pessoas famosas e bem-sucedidas podem lhe atrair. No romance, boa época para fazer planos com seu bem. Palpites: 52, 43 e 25. Cor: laranja.

Peixes

A vontade de progredir no emprego será enorme. Você terá muita facilidade para aprender, então, mãos à obra! Que tal ir a lugares diferentes e conhecer gente nova? Sair da rotina fará bem ao casal. Palpites: 35, 98 e 62. Cor: dourado.