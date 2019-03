Horóscopo do dia 29 de março de 2019

Áries

Chegou a hora de realizar seus projetos. Se estiver sem ocupação profissional, vai se mostrar exigente. Terá facilidade para lidar com autoridades. Espere por momentos de harmonia a dois.

Touro

Vai desempenhar bem suas atividades, e levará a sério questões ligadas a estudos e viagens. Com pé no chão, saberá renovar suas esperanças. O bom-senso vai acompanhar você na paquera.

Gêmeos

No serviço, você terá muita força de vontade para fazer mudanças significativas. Contatos com pessoas de outras cidades podem ficar estremecidos. Na sedução, saberá usar todo o seu lado romântico.

Câncer

A grana vai render, mas fique de olho nos seus pertences. Profissionalmente, espere um dia sem imprevistos. Caso planeje parceria, poderá receber o apoio necessário. Boas energias no amor.

Leão

Se receber uma proposta de trabalho, preste atenção, pois pode ser coisa boa. Vai precisar tomar decisões objetivas. Procure dar mais espaço a quem ama para o lance não cair na rotina.

Virgem

Organize o orçamento doméstico com criatividade. Espere mudanças profissionais positivas. Seu humor estará mais sério do que o normal. Na vida a dois, tome decisões com bom-senso.

Libra

Saberá tirar proveito das críticas que receber na carreira e estará focado(a) na boa relação com os colegas. Boa hora para cuidar da saúde. É grande a chance de consertar as arestas no romance.

Escorpião

Esforço no trabalho valerá a pena. Grana dificilmente será um problema hoje. É provável que amigos do passado procurem você para conversar. Use seu magnetismo para atrair quem quiser!

Sagitário

Talvez comece uma nova atividade ou ocupação. Os amigos vão precisar da sua ajuda. Se possível, faça atividades ao ar livre para reequilibrar suas energias. Na união, o diálogo será fundamental.

Capricórnio

Siga sua intuição e conte com o apoio dos amigos. Acordos fechados hoje ficarão às claras. Poderá precisar de auxílio da família. Sua simpatia será decisiva na conquista.

Aquário

Espere apoio dos colegas de trabalho. Sexto sentido em alta. Através de amigos, poderá conhecer uma pessoa especial. Lidará bem com segredos. Aproveite o astral para abrir o coração a quem ama.

Peixes

Um desejo de se exibir no emprego vai comandar suas ações. Terá coragem para mergulhar num empreendimento e será firme em suas colocações. Na paquera, seu jeito carinhoso se destaca.