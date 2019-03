Horóscopo do dia 27 de março de 2019

Áries

Colegas de trabalho poderão confiar segredos a você, que vai lidar bem com mudanças e terá criatividade para fazer seu dinheiro render. No amor, seus desejos devem ficar mais sérios.

Touro

Será um dia recheado de novidades no seu serviço e ideal para dividir conhecimentos. Novos negócios podem surgir. Caso já tenha compromisso, saia da rotina com a pessoa amada.

Gêmeos

Talvez seja necessário se aproximar dos colegas para aprender tarefas novas na sua profissão. Tente arejar a cabeça em passeios. Boas chances para se acertar com o(a) paquera.

Câncer

Libere suas ideias criativas para seu dinheiro render. Faça uma fezinha! Seus argumentos serão suficientes para convencer quem quiser. Na sedução, use sua intuição.

Leão

Talvez precise de pulso firme no trabalho. É possível que seus planos tenham que passar por mudanças. Na saúde, prefira tratamentos tradicionais. Não exagere o tom na hora de paquerar.

Virgem

Converse sobre seus planos com a chefia: tem tudo para dar certo! Talvez role mudança no emprego ou em planos de estudos. Junto a quem acabou de conhecer, você poderá se intimidar.

Libra

Espere conquistas em vários setores da sua vida por causa da força de Vênus no céu. Sua intuição estará forte no trabalho. Terá momentos de romance intenso com quem ama!

Escorpião

Embora não deseje falar demais sobre seus planos, espere recompensas financeiras. Talvez receba notícia sobre processo judicial. Graças à sua intuição, saberá como agir no amor.

Sagitário

Será melhor segurar a ansiedade no seu serviço. Talvez valha a pena investir num curso. A dois, sua vontade será quebrar a rotina e aproveitar os momentos românticos.

Capricórnio

Use seu sexto sentido na hora de tomar decisões. Precisará rever sua conduta na carreira. Seu lado compreensivo e cativante estará em alta. Só não vai emplacar namoro se não quiser.

Aquário

Poderá se interessar por diversos assuntos, mas terá disciplina para não se perder. No trabalho, talvez nem tudo saia como planejou. Estará muito falante na paquera e vai fazer sucesso.

Peixes

Poderá sentir muita agitação e vontade de falar sobre mil coisas diferentes. Seus planos deverão tomar rumo de uma hora para outra. Na sedução, que tal deixar as coisas rolarem sem se comprometer tanto?