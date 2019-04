Horóscopo do dia 24 de abril de 2019

Áries

Seu foco estará na carreira e o desejo de brilhar incentivará você a mostrar toda sua competência no trabalho. Só evite medir forças com os outros, ok? Romance com colega exige cautela.

Touro

Você vai esbanjar otimismo e atravessa um bom momento para investir no seu crescimento pessoal e profissional. Namoro a distância enfrenta desafios. A dois, reforce a confiança.

Gêmeos

O desejo de mudar o que incomoda falará mais alto. Vai descobrir que não pode contar com todos os amigos e talvez queira cortar alguns da sua vida. O romance pede mais cumplicidade.

Câncer

Você pode fazer parcerias vantajosas no serviço e vai atrair aliados importantes para concretizar seus projetos para o futuro. Mas evite impor demais as suas vontades. A dois, drible as diferenças.

Leão

Seu signo está mais ambicioso e terá disposição e disciplina de sobra. Concentre-se no serviço e na realização dos seus objetivos. No romance, apoie o par e lutem juntos pelo que querem.

Virgem

Os astros darão todo apoio para você investir no seu aperfeiçoamento e crescimento profissional. Só evite apostar seu dinheiro em jogos ou investimentos de risco. A dois, desejos à flor da pele.

Libra

Seu dia pode começar com mudanças em casa ou no local de trabalho. Pode ter desentendimento com parentes. Seu signo está mais caseiro e pode deixar o amor em segundo plano.

Escorpião

Unir-se aos colegas e trocar ideias com eles pode render benefícios para o seu trabalho. Pode ter problemas por causa de fofocas ou mal-entendidos. Romance com amigo (a) pede discrição.

Sagitário

Você pode ter boas chances de aumentar seus ganhos: mãos à obra. Vários astros vão estimular sua vida amorosa, mas uma atitude possessiva pode pôr tudo a perder.

Capricórnio

A relação com a família pode ser meio tensa. Não dá para agradar sempre, então, relaxe e encare os desafios sem perder o bom humor. A dois, ofereça carinho e deixe assuntos sérios para outro dia.

Aquário

A Lua inferniza seu astral e pode causar certo desânimo ao longo do dia. A dica é fugir de agitação. Trabalhe no seu canto, ouça mais e fale menos. Sinal de insegurança na união.

Peixes

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será produtivo. Bom desempenho em entrevistas de emprego. Evite misturar amizade com dinheiro. O romance pede parceria e diálogo.