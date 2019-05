Horóscopo do dia 23 de maio de 2019

Áries

Dedique um tempo extra ao trabalho, ainda mais se quer subir na carreira. Há sinal de muita diversão ao lado dos amigos — aproveite! A vida amorosa fica mais legal se tiverem desejos em comum.

Touro

Saia da rotina, mas não perca seus objetivos profissionais de vista, ok? Exigir que tudo seja feito do seu jeito pode trazer alguns dissabores. Só vai apostar na conquista se achar que tem futuro.

Gêmeos

Mudanças de última hora prometem muita movimentação na parte da manhã. Reserve um tempo para aprender coisas novas. O sexo promete momentos intensos com quem ama!

Câncer

Você vai chegar mais longe se puder contar com o apoio de amigos. No trabalho, siga seus instintos e aja de maneira mais reservada. Se está só, vai sonhar com compromisso duradouro.

Leão

Dia indicado para resolver tarefas ou assuntos que ficaram pendentes. Aproxime-se dos colegas e procure melhorar o ambiente profissional. Paquera com alguém disputado pode atrair rival.

Virgem

Talvez tenha que redobrar o esforço no serviço, mas todo esse trabalho duro deve trazer frutos mais tarde. Só não exagere no otimismo. Pode ser o centro das atenções se está só.

Libra

Assuntos domésticos podem ocupar parte da sua atenção logo cedo, mas tudo deve se desenrolar bem. Pode ter sorte em jogo ou sorteio. Use seu charme para encantar quem deseja.

Escorpião

Com a ajuda da família, será mais fácil fazer um conserto ou iniciar uma reforma em casa. No trabalho, concentre-se em atividades que exigem praticidade. Lance passageiro pode animar seu coração.

Sagitário

No trabalho, há chance de fechar um negócio lucrativo. Só precisa ter cuidado com mal-entendidos ao lidar com os colegas. Alguém que acabou de conhecer pode balançar seu coração.

Capricórnio

Pode surgir uma boa oportunidade para engordar seu bolso. Mesmo assim, tenha cautela com os gastos na hora de se divertir. Evite controlar cada passo da pessoa amada.

Aquário

Logo cedo, mantenha-se longe dos holofotes e vai se sair melhor. Depois, estará mais confiante e pode desempenhar um papel de destaque, inclusive no trabalho. Ótimas energias no amor.

Peixes

Você pode alimentar grandes planos logo cedo, mas, ao longo do dia, o desejo de descansar tende a crescer. Fofoca não está descartada. Tente fugir de assuntos delicados com quem ama.