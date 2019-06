Horóscopo do dia 20 de junho de 2019

Áries

Poderá colocar ordem na bagunça e melhorar a produtividade no trabalho. Se estiver só, é provável que, ao conversar com alguém conhecido, descubra uma qualidade que irá atrair com você.

Touro

O ritmo no trabalho estará diferente e poderão lhe passar atividades novas. Você e seu par vão demonstrar preocupação com o orçamento, e os gastos poderão comprometer o lazer.

Gêmeos

O contato com a chefia vai fluir bem. Concurso público poderá ser uma boa pedida para quem procura emprego estável. Talvez conheça uma pessoa especial no local onde você estuda.

Câncer

Você estará com iniciativa e energia para mudar as coisas, seja na vida pessoal ou na carreira. Converse abertamente com a pessoa amada para evitar que um controle os passos do outro.

Leão

Boa chance de conseguir emprego, seja enviando currículos ou agendando entrevistas. Nas horas de folga, vale a pena curtir a companhia dos amigos. No romance, deixe quem você ama livre!

Virgem

Boas oportunidades em trabalhos que façam uso de internet ou que envolvam atividades em equipe. Quem estiver só poderá se apaixonar por uma pessoa bem romântica.

Libra

Poderá começar um serviço que fará sua alma vibrar. Se trabalhar com a família, defina em que áreas cada um terá independência para agir. Talvez uma pessoa que admira esteja interessada em você.

Escorpião

Mesmo se estiver com razão, evite confrontar chefe ou colega de trabalho. Caso esteja sem um par, poderá descobrir que alguém bem próximo está disponível para namorar.

Sagitário

Que tal testar novos jeitos de realizar suas atividades? Se já vive um romance, mesmo que haja divergência de opiniões em um assunto espinhoso, será possível chegar a uma boa solução.

Capricórnio

Espere boas oportunidades de negócios se trabalha na área de prestação de serviços, saúde ou ligada a pessoas. Caso já tenha um lance sério, talvez seja hora de tornar-se mais independente.

Aquário

Poderão rolar boas surpresas no trabalho. Evite controlar o que depende dos outros e faça sua parte da melhor maneira possível. Vai se abrir para uma relação diferente ou um jeito novo de amar.

Peixes

Procure manter o foco no seu trabalho. Aposte nos seus conhecimentos e exercite a autoconfiança. Hoje, tudo corre positivamente. No amor, o importante será falar sobre os seus sentimentos.

Horóscopo nascido em 20 de junho

Os nascidos a 20 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São comunicativos, populares e conquistam muitos amigos. Fazem sucesso entre as crianças e os jovens. São modernos e vivem em busca de novidades e renovação. Seu número principal é o 23. Mas a soma dá o 5 de Mercúrio, que confirma as amizades, a comunicação, a simpatia, a popularidade e a inteligência, entre outras coisas. Não aparentam a idade que têm.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Palmaliah, que leva à compreensão das Leis Divinas, ao cristianismo, bem como a Filosofia esotérica. Leva a estudar Teologia, lógica, moral etc. Dá sabedoria e grande iluminação espiritual. Ele faz manter domínio sobre os instintos, principalmente os sexuais. O Gênio contrário domina os ateus, os libertinos e os renegados.