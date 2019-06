Horóscopo do dia 19 de junho de 2019

Áries

Se trabalha no comércio informal ou é plantonista, poderá ter um dia bem agitado, porém recompensador. Se já tiver seu par, evite tratar de assuntos sérios hoje ou fazer prevalecer sua opinião.

Touro

Energia favorável para fazer curso na sua área de trabalho ou aprender uma segunda língua. Mude o caminho de volta para casa e poderá conhecer uma pessoa interessante se estiver só.

Gêmeos

No trabalho, seus conselhos serão úteis. Assuntos financeiros poderão esperar, mas nos demais setores sua mente estará afiada. Saia um pouco de seu mundo para encontrar o amor.

Câncer

Os astros vão favorecer quem trabalha com saúde, alimentação e administração. Se busca um amor e conhecer alguém que desperte sua atenção, prepare-se para um relacionamento intenso.

Leão

Você deverá entrar em contato com novas técnicas que irão deslanchar sua performance profissional. Talvez seu próximo par seja alguém ligado a atividades associadas à natureza, Justiça ou movimentos populares.

Virgem

Os astros favorecem trabalhos em parceria e você poderá ter como colaborador um colega que mora longe. Reserve um tempo para a pessoa amada e deixe suas ocupações de lado.

Libra

Seu lado emocional poderá interferir no seu desempenho profissional. Se possível, adie decisões para poder refletir mais. Quem tem um romance antigo pode deixar a relação mais sólida.

Escorpião

Você vai trabalhar com mais liberdade de ação. Se tiver prazos vencendo, concentre-se e dará conta do recado. Na vida a dois, que tal programar um encontro cheio de paixão e ousadia?

Sagitário

Trabalhe com prazer, evite reclamar e nem pense em pedir aumento hoje. Talvez algum parente lhe apresente a alguém interessante e, de uma conversa sem compromisso, surja um algo mais!

Capricórnio

Converse menos e produza mais, sem se preocupar com a opinião dos outros. Seu desempenho vai depender exclusivamente da sua competência. Se estiver só, evite se envolver num triângulo amoroso.

Aquário

Evite que seus medos impeçam você de tomar a frente no serviço ou apresentar uma ideia nova. Caso queira encontrar um amor, chegou a hora de superar o cansaço e curtir a noite.

Peixes

Seu trabalho poderá render, apesar de seus pensamentos parecerem distantes. Seu lado caridoso vai dar as cartas! Caso esteja sem alguém, poderá se interessar por pessoa mais jovem.

**********

Horóscopo nascido em 19 de junho

Os nascidos a 19 de Junho são de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. São joviais, alegres, otimistas e confiantes. Podem agir sem pensar e sem medir as consequências de seus atos. São também ligados à família e à terra em que nasceram, bem como as suas tradições e raízes. Seu número principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua. Ela que revela instabilidade, fantasia, leviandade, memória. Envolvimento intenso com o passado.

***********

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Leviah, que leva a fazer amizades com pessoas célebres e famosas. Ele confere inteligência e boa memória, que torna a pessoa decidida e corajosa, amável, modesta e paciente. Faz ter sucesso com a eletrônica e a eletricidade.