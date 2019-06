Horóscopo do dia 13 de junho de 2019

Áries

Tire o dia para organizar sua agenda e buscar soluções para problemas do trabalho. Segure seus impulsos para não gastar demais. Ao lado de quem ama, vale a pena resolver pendências familiares.

Touro

Suas variações de humor deverão interferir no seu emprego. Se estiver concorrendo a uma vaga, poderá receber notícias a respeito. Divergências de opinião poderão causar mal-estar na união.

Gêmeos

O dia tem tudo para ser favorável para quem trabalha por conta ou em casa. Júpiter, no setor do casamento, abre novos horizontes, e isso vai ser positivo também as para uniões estáveis.

Câncer

Quem trabalha com clientes à distância, ensino ou público infantil perceberá que as coisas vão fluir melhor. Para melhorar seu bem-estar, aproxime-se da sua espiritualidade. Tudo azul no seu romance.

Leão

Assuntos ligados à família vão roubar sua concentração no emprego. Peça ajuda a parente para lidar com imprevistos. É possível que segredos venham à tona. Converse com seu par sobre pendências do dia a dia.

Virgem

Os astros favorecem a divulgação dos seus talentos: envie currículos, diga o que faz de melhor, faça contatos. Poderá fazer parcerias com mulheres ou gente mais jovem. Tudo de bom nos assuntos do coração.

Libra

Poderá receber elogios pelo seu desempenho profissional e, até mesmo, grana extra. Assuntos judiciais deverão correr favoravelmente. É possível que embarque numa relação à distância.

Escorpião

O ambiente de trabalho estará exigente e desafiador. Isso fará com que produza melhor. Sua mente estará ainda mais ágil. Na paquera, vá à luta, mas com uma pitada de romantismo!

Sagitário

Boas energias no seu emprego vão revelar soluções e facilitar a superação de dificuldades. Talvez pinte proposta de trabalho. Na paquera, poderá se interessar por alguém do seu círculo de amizades.

Capricórnio

Vênus, que traz a energia da beleza e das parcerias, vai movimentar o ritmo no seu serviço. Por isso, tudo o que produzir hoje terá um toque de capricho. A dois, prefira tratar de assuntos leves.

Aquário

No serviço, a constatação do dever cumprido vai trazer satisfação. Tudo a que se dedicar será notado pela chefia. Na conquista, saberá atrair uma pessoa especial se for você mesmo (a).

Peixes

O excesso de serviço poderá derrubar seu pique. Lembre-se de dizer não se lhe pedirem para trabalhar além das suas condições. Na vida a dois, vale a pena investir nas carícias.

Horóscopo nascido em 13 de junho

Os nascidos a 13 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São alegres, sociáveis, comunicativos e vaidosos. São de boa aparência e gostam de ser reconhecidos e elogiados, pela sua simpatia e elegância. Em geral fazem muitos amigos, mas se magoam com eles e guardam mágoas com facilidade. Seu número principal é o 16, Estes algarismos lhe emprestam um brilho pessoal intenso e beleza física. Juntos formam o 7 de Netuno, que confirma a vocação artística, mas confirma também alguns complexos de inferioridade e timidez, que ninguém percebe.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Yezalel ou Jezalel. Ele que ajuda a obter boas amizades, compreender e a dialogar com as pessoas, pela boa vontade. Dá grande habilidade mental e fácil memorização daquilo que se aprende. Dá facilidade para conseguir emprego e é consolador nas adversidades. Dá fidelidade conjugal e boa convivência com o marido ou a esposa. O Gênio contrário causa a discórdia entre os casais, leva ao erro e à ignorância. Faz mentir e a ter aversão pelos estudos e o saber.