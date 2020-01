Horóscopo do dia

Áries

Você é alguém que mira o futuro e essa característica está mais forte nestes tempos. Hoje, com a Lua nova em Aquário, vale a pena somar amizades com causas de amplo alcance. Há risco de irritação com amigos.

Touro

Dignidade sim, reconhecimento também. A Lua nova em Aquário de hoje reúne sensibilidade com razão, sempre em prol de algo que pode dar certo. Que tal buscar renovação na carreira?

Gêmeos

Com a união entre o Sol e a Lua, ambos em Aquário, começa uma fase positiva para fortalecer sua visão de mundo. Que tal entrar em contato com outras culturas? Vá descobrir novos horizontes!

Câncer

Sol e Lua juntinhos em Aquário avisam que agora você pode reunir cabeça e coração para aprofundar seu autoconhecimento. É tempo de questionar!

Leão

Você está no ponto certo para aceitar o desafio de uma relação mais aberta e instigante. Essa é a mensagem da Lua nova em Aquário, que marca os próximos 28 dias.

Virgem

Começa hoje um ciclo que te permite brilhar no trabalho e na rotina. Quanto mais arejada e saudável, melhor. Só tenha cuidado para não aceitar qualquer tarefa.

Libra

Comemore, é dia de Lua nova em Aquário! Ela chega com a promessa de criatividade, clareza mental e independência. Aguarde aplausos para o seu encanto poderoso. Porém, lembre-se: a vida não é brincadeira.

Escorpião

Com a Lua nova em Aquário, você terá um período de quatro semanas para mergulhar fundo em suas emoções e captar as ondas que rondam o ambiente. Cuide do seu cantinho com mais criatividade.

Sagitário

É o período certo para você ensinar, aprender e trocar conhecimento. A Lua nova em Aquário traz pique para estudar. Porém, tome cuidado para não discutir demais.

Capricórnio

Quanto mais segurança você tiver nas suas crenças, mais fácil dará um rumo para sua vida. Essa é a mensagem da lunação em Aquário. Além disso, sua intuição para as finanças estará poderosa.

Aquário

Energia vital para dar e vender com Lua nova em seu signo. Serão quatro semanas de iniciativa e atrevimento. Além disso, suas antenas estarão poderosas, captado tudo ao seu redor.

Peixes

Amor pela humanidade em dose dupla com a Lua nova em Aquário. Aguarde intuição e aprofundamento espiritual pelas próximas quatro semanas. Porém, não exagere na dose. A ideia não é fugir da realidade.