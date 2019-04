Horóscopo do dia 09 de abril de 2019

Horóscopo do dia 09/04

Áries

Lua e Marte vão deixar seu signo mais falante. Saberá como convencer as pessoas do que quiser. Mas cuidado para não abusar da franqueza. Vai esbanjar charme e criatividade nas paqueras.

Touro

O céu anuncia uma ótima fase para ganhar dinheiro. Mas controle os gastos ou a grana vai sumir tão rápido quanto entrar. Seu coração ficará mais exigente e você vai querer segurança na vida amorosa.

Gêmeos

Se depender do apoio dos astros, você vai conquistar tudo que quiser hoje. Terá muita iniciativa, criatividade e determinação no trabalho. Estará mais intenso(a) no romance: vai investir na sedução.

Câncer

Você pode se sentir meio abatido (a). Confie na sua intuição e siga com fé. Apenas evite confiar demais nas pessoas para não ser enganado (a). Com seu bem, desejos ardentes.

Leão

Pode se unir a outras pessoas, deve liderar os colegas e ter muito sucesso. Atração intensa por alguém da turma. A relação amorosa tem tudo para se encher de paixão.

Virgem

O desejo de melhorar de vida será maior e você vai lutar para conquistar suas metas. Pode até arrumar um segundo emprego. Na vida a dois, batalhem juntos por um projeto do casal.

Libra

Você vai sentir uma vontade irresistível de viver novas experiências, buscar outras oportunidades e ir além do que os outros esperam. Na paquera, saia da mesmice e conheça gente nova.

Escorpião

A semana pode começar cheia de imprevistos e mudanças. Também terá chance de tomar atitudes radicais para resolver de vez um problema. Confie na sua intuição. Seu charme vai atrair como ímã.

Sagitário

A união faz a força e é nisso que você deve apostar para atingir seus objetivos. Pode iniciar uma parceria ou sociedade de sucesso. Com quem ama, fuja de discussões e invista na sedução.

Capricórnio

Pode tomar decisões importantes no emprego ou dar o primeiro passo para um novo negócio. Cuidado com acidentes no trânsito ou trabalho: evite a pressa. A dois, mostre que é parceiro(a) para o que der e vier.

Aquário

A sorte vai brilhar a seu favor. Pode ter uma vitória importante no trabalho ou conseguir o emprego dos seus sonhos. Paixão à primeira vista pode deixar você sem fôlego.

Peixes

O dia começa intenso em casa. Você pode tomar a frente para resolver uma questão importante ou tomar decisões que vão afetar a família. A dois, a paixão vai ferver entre quatro paredes!