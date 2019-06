Horóscopo do dia 05 de junho de 2019

Áries

Parcerias poderão ser úteis no seu emprego. A saúde estará boa e, se por acaso tiver algum incômodo, espere uma rápida recuperação. Se já tiver um par, receberá apoio para seus projetos pessoais.

Touro

Os astros favorecem atividades em equipe. Terá sorte se lida com assuntos ligados a maternidade, casa e alimentos. Se já tiver um par, terá a certeza de que é a pessoa certa em sua vida.

Gêmeos

O trabalho vai fluir bem. Sua mente estará aberta para resolver problemas rotineiros da melhor forma. Procure economizar! Se estiver só e aparecer alguém, invista, pois a relação deverá ser intensa.

Câncer

Está em suas mãos definir os rumos da sua vida profissional. Para começar, evite o confronto com superiores. Livre-se de emoções negativas. Você e o par vão se esforçar para fortalecer os laços afetivos.

Leão

Ventos de mudança vão soprar na sua carreira: saia da sua zona de conforto e aposte na sua criatividade! Reuniões gostosas em família poderão renovar seu astral. Se tiver compromisso, marque um programa acolhedor em casa.

Virgem

O dia será de correria. Sua sensibilidade estará à flor da pele e vai ter vontade de ajudar os outros. Na paquera, nada de ficar sofrendo por quem está em outra: abra o seu coração para gente nova!

Libra

Guarde segredo sobre seus planos profissionais enquanto não chega a hora de concretizá-los. Saúde em alta. Na união, o melhor é evitar discussões sobre assuntos familiares.

Escorpião

Há possibilidade de receber um convite para trabalhar em algo que vai exigir sua energia mental. O romance vai passar por mudanças: use isso a seu favor e exercite mais a criatividade na arte da sedução.

Sagitário

Dia excelente para quem trabalha na área de cuidados com o corpo, relações humanas ou trato com animais. Deixar a casa mais aconchegante vai lhe dar muito prazer. Cumplicidade no romance.

Capricórnio

No trabalho, você vai sentir prazer no que faz. Mas fuja de fofocas e rodinhas. Bom dia para começar curso, ler, escrever e se informar. Se vive uma relação estável, alerta de tensão.

Aquário

Se necessário, assuma a liderança no seu emprego. Boas notícias nas finanças: vai entrar um dinheiro extra ou você terá vantagem ao realizar uma compra. A dois, o clima estará ideal para aparar arestas.

Peixes

Será difícil, mas mantenha o foco nas tarefas profissionais. Use sua intuição e sua criatividade para ajudar os mais necessitados. Caso algo no par esteja te incomodando, abra o jogo!

Horóscopo nascido em 05 de junho

Os nascidos a 05 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Não precisam trabalhar tanto e nem despenderem muito esforço para vencerem na vida. Poderão encontrar oportunidades e portas abertas para concretizarem seus projetos de vida. Seu número principal, é o 8, número de Saturno. Este é o astro da longevidade, da severidade e da administração. Ele impõe disciplina Revela riqueza e bens conquistados ou através de herança.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Mahasiah, que ajuda a esquecer as ofensas recebidas, assim como a conhecer muito e aceitar o plano divino das coisas. Leva ao conhecimento de ciências e de Filosofia. Dá amor pela fama, fortuna e celebridade. Dá grande força moral e bom caráter. Faz descobrir o sentido da vida. Confere capacidade de aprender o que se estuda. O Gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem, o egoísmo e todas as más qualidades do corpo e do espírito.