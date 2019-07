Horóscopo do dia 02 de julho de 2019

Áries

Você vai se comunicar melhor no trabalho. Terá foco para se sair bem em testes e concursos. Saberá dar o primeiro passo na paquera. No romance, terá orgulho do seu par.

Touro

Terá firmeza para fazer valer suas decisões. No serviço, vai mostrar sua solidariedade. É possível que ganhe dinheiro fazendo atividades extras. Paquera e romance vão merecer mais diálogo.

Gêmeos

Você saberá resolver questões desafiadoras graças à sua criatividade, mas procure ter mais paciência no seu serviço e aceitar as mudanças. No romance, não exagere nas cobranças.

Câncer

A Lua deixará você mais sensível e poderá se magoar por qualquer motivo. Procure não se aborrecer com colegas de profissão ou viagens a trabalho. Na conquista, não pressione tanto o seu alvo.

Leão

Terá boas ideias no emprego. Talvez tome decisão ligada a qualidade de vida. Se pintar sorteio, participe: a sorte estará ao seu lado! Nos assuntos do coração, terá tranquilidade.

Virgem

Vai saber encarar as mudanças no trabalho. Emoções junto aos amigos. Cuidado com desentendimento com parente de outra cidade. Se possível, adie decisões sobre o romance.

Libra

Precisará manter o foco no trabalho. Pode se sacrificar pela equipe. Responsabilidade com seu lar dará sensação de renovação. Dará bastante importância à parceria na relação a dois.

Escorpião

Procure não gastar mais do que tem. Irá se posicionar com seriedade e compromisso nas conversas. Impaciência com os colegas de trabalho. Pode se iludir na conquista e se chatear.

Sagitário

Pode querer mudanças rápidas na equipe de trabalho. Busque uma melhor forma de administrar a sua grana. Se está só, chance de se envolver em uma paixão à primeira vista.

Capricórnio

Saberá administrar seu tempo e dificilmente deixará tarefas para cumprir depois. Boas chances nas entrevistas de trabalho. Surpresas nos assuntos de paquera e romance.

Aquário

Atenção com dinheiro fácil, não assine nada sem ler. Terá boas ideias para se sair bem fazendo extras de trabalho. Na união, pode sentir que estão em uma fase muito importante.

Peixes

Chance de se recuperar de qualquer desavença. Evite enrolar uma ida ao médico. Precisará acreditar no seu potencial para as coisas fluírem. Terá coragem para se abrir no namoro.

Horóscopo nascido em 02 de julho

Os nascidos a 02 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem. Variam de humor e de comportamento, de um momento para o outro. Fazem muitas amizades, mas também se envolvem com gente leviana, de maus costumes e de mau caráter. Seu número principal é o 6, número símbolo de Vênus, o astro da beleza, das Artes e de todas as coisas amenas da vida.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 02 de julho é Vassariah, que dá facilidade para se expressar e se comunicar e ensinar com propriedade. Dá boa memória e confere amabilidades admiráveis. Dá gosto pela Literatura e a criatividade quando a ela se dedicam. Dá vocação para a magistratura, para advogado, professor, escritor, poeta e palestrante. Faz aprender tudo com facilidade e com louvor. O Gênio contrário é inspirador das más qualidades do corpo, da mente e do espírito.