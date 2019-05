Horóscopo da semana 25 de maio a 2 de junho

Áries (21/3 a 20/4)

No trabalho, tenha cuidado e evite intrigas. Além disso, nesta semana, podem surgir atritos com familiares, por isso, muita calma nessa hora! Há chances de ganhar uma grana extra. Na vida a dois, seja verdadeiro com o par e não esconda segredos. Aguarde por muito sucesso na paquera.

Touro (21/4 a 20/5)

Você estará mais determinada e disposta a conseguir o que deseja no trabalho. Apoie-se nos seus amigos se precisar de ajuda. Aposte na sua intuição na hora de lidar com dinheiro. No amor, fortaleça a confiança entre você e o par.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Se for trabalhar em equipe, pode surgir desafios! Grandes oportunidades surgirão para você se envolver em novos assuntos. O astral estará favorável em relação a assuntos financeiros. Evite exigências na paquera para não esfriar o clima amoroso. Aguarde por muita união e carinho com o par

Câncer (21/6 a 21/7)

No trabalho, não saia contando seus planos ou conquistas para todo mundo! Cuidado com a inveja alheia. Nesta semana, reserve um tempo para cuidar mais do seu corpo. Uma pessoa divertida poderá balançar seu coração. Procure sair da rotina com o par e façam algo diferente.

Leão (22/7 a 22/8)

Pode ser que você se importe mais com o que os outros pensam a seu respeito. O desejo de aprender coisas novas crescerá. Reserve um tempo da sua semana para organizar suas coisas, dê uma faxina geral na casa. Um novo amor poderá aparecer. Aguarde por um clima de desejo que esquentará o romance.

Virgem (23/8 a 22/9)

Você vai querer sair bastante de casa esta semana e evitará o isolamento. Fique de olho na concorrência, caso deseja uma promoção no serviço. Aproveite as boas energias para mexer na casa. O ciúme pode abalar a relação na vida a dois. Na paquera tem tudo para dar certo.

Libra (23/9 a 22/10)

Use sua dedicação para contornar os problemas no trabalho. Se estiver à procura de emprego, busque ajuda de sua família. Abandone os maus hábitos que prejudicam sua saúde. No romance, deixe de lado as cobranças ou críticas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hora de economizar, pois pode ser preciso fazer uns ajustes orçamentários na casa. Mostre sua dedicação no serviço! Mas, cuidado com as intrigas. Astral positivo com os amigos. Uma briga pode esfriar e atrapalhar seus planos no namoro ou na paquera.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se surgir assuntos relacionados à família, você conseguirá resolvê-los sem problemas. Aguarde por fechar um bom negócio ligado a imóvel. Confie na sua sorte e faça uma fezinha. No serviço, será preciso mais dedicação. No amor, deixe de lado as diferenças com seu par.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Pode surgir chances de conseguir um serviço extra. Procure usar as palavras certas em conversas ou reuniões. Dificuldades em família irão surgir. No amor, declare-se ao par para aquecer o relacionamento. Aposte no seu charme para conquistar quem deseja.

Aquário (21/1 – 19/2)

Pode ganhar uma grana extra, porém evite esbanjar suas aquisições. Aproveite sua habilidade para fazer novos contatos importantes no serviço. Você estará com tudo para fechar um bom negócio. Procure fazer programas caseiros com o par para afastar o ciúme. Poderá rolar decepções na paquera.

Peixes (20/2 – 20/3)

Aproveite sua disposição para se divertir com atividades de lazer. Aposte na sua confiança para defender ideias próprias. Ouça seus amigos que eles devem dar conselhos importantes. Grandes chances de conseguir uma promoção no serviço. Conte com astral divertido para momentos com o par. Não tenha medo e tome a iniciativa com a conquista.