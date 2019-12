Homem queima cama de motel e se esconde no forro, em Foz do Iguaçu

No início da manhã desta sexta-feira (6), por volta de 6h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio, em um motel em Foz do Iguaçu. Quando a equipe chegou ao local, foi atendida a tiros, pois o homem pensou que fosse a polícia. Após os disparos, ele se escondeu no forro do motel.

De acordo com informações, o homem brigou com a companheira que estava com ele no quarto e ateou fogo na cama.

O choque foi chamado e está no local tentando resolver o fato, porém, toda vez que os policiares militares se aproximam, o homem atira. Os PMs não revidaram os tiros.

O homem já efetuou seis tiros e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Curitiba foi acionado.

A mulher que estava com ele continua no local e está sob proteção da polícia, de acordo com informações, eles são amantes. A pedido do suspeito, um advogado e a esposa dele foram chamados.