Homem mata mulher e tenta sufocar bebê de dez meses

Cascavel – Um crime brutal chocou os moradores de Cascavel na manhã desta sexta-feira (14). Andressa Brito de Souza Lima, 26 anos, foi morta a facadas e possivelmente estuprada dentro de casa na Vila Cajati, área rural. Além disso, o bebê dela, de dez meses, também foi ferido e, de acordo com a Polícia Militar, o assassino teria tentado sufocá-lo. “A Polícia Militar foi acionada por moradores da Vila que encontraram a mulher morta dentro de casa. Quando chegamos ao local, encontramos o bebê. Sobre ele havia várias cobertas e ele já respirava com dificuldade… acreditamos que houve uma tentativa de sufocamento da criança”, disse o tenente Felipe Malheiros.

Até a tarde, o crime vinha sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). “Pelo estado em que o corpo estava, parcialmente despido, a calcinha ao lado da cabeça, acreditamos que possa ter ocorrido um estupro. Após o crime, o homem levou o celular da vítima e tentou levar o carro também, mas acabou colidindo com um muro e fugiu a pé”, acrescenta Malheiros.

A PM fechou cerco nas proximidades da Vila Cajati, com buscas inclusive aéreas. “Estamos utilizando drones e cães farejadores para tentar encontrar o assassino. A princípio, não é uma pessoa da Vila… moradores viram um homem estranho perambulando nas redondezas. A mulher estava sozinha em casa com o bebê, o marido estava trabalhando, o que facilitou a ação do criminoso”, ressalta Malheiros.

Informações sobre o caso podem ser repassadas à polícia de forma anônima pelos telefones 190 e 197.

Assista a entrevista com o tenente da Polícia Militar Felipe Malheiros: