Homem fica em estado grave após cair de cinco metros

Um homem identificado como Michael da Silva Martins de 27 anos ficou em estado grave após cair de uma altura aproximada de cinco metros no interior de um Supermercado localizado na Rua Potiguaras no bairro Santo Onofre em Cascavel na tarde dessa segunda-feira (14).

Socorristas do Siate foram acionados para atender a vítima que teve diversos ferimentos pelo corpo e uma laceração com sangramento no braço. O médico de plantão foi acionado para atender a vítima.

De acordo com informações no local, a vítima estaria fazendo reparos no telhado do estabelecimento quando o forro cedeu e ele caiu.

A vítima foi atendida no local e encaminhada para a UPA (Unidade de Prontoatendimento) do Veneza.