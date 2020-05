Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinhas em São Miguel do Oeste

A Polícia Civil de São Miguel do Oeste, por intermédio da DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de São Miguel do Oeste, prendeu, no sábado (2), um homem acusado de abusar sexualmente de duas sobrinhas. Ele se aproveitava da ausência dos demais membros da família para molestar as crianças.

A polícia chegou ao acusado depois que a família de uma das vítimas procurou a DPCAMI para denunciar o fato. Entretanto, devido à repercussão, uma segunda criança da família relatou também ter sido abusada pelo tio. O crime era praticado na residência de familiares.

A Polícia Civil pediu a prisão do acusado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O homem está preso temporariamente na Unidade Prisional Avançada de São Miguel do Oeste. A investigação tem prazo de 30 dias para ser finalizada.