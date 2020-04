PMs de Umuarama prenderam um homem de 24 anos acusado de roubar um mercado, em Umuarama. O dinheiro roubado (R$ 3,5 mil) foi recuperado, bem como a faca usada no assalto que aconteceu na tarde da quarta-feira (1º), no estabelecimento situado na rua Tomé de Souza. O autor foi detido por funcionários do mercado quando fugia à pé. Ele invadiu o local, e colocou a faca no pescoço de uma funcionária que fio obrigada a entregar o dinheiro.

