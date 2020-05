Homem é morto em confronto com a polícia em Foz do Iguaçu

Um homem morreu na noite dessa quinta-feira (14), em um confronto com a PM (Polícia Militar) na Rua Palmas, no local conhecido como “Invasão do Bubas” na região do Porto Meira.

A equipe da PM tentou abordar Jeferson do Nascimento de 28 anos, mas ele disparou contra os policiais que revidaram atirando contra ele. O Siate chegou a ser acionado, mas Jeferson não resistiu aos ferimentos.

Didio como era conhecido tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e estava de posse de uma pistola calibre .380mm no momento do confronto.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Foz do Iguaçu.

Informações: Portal da Cidade de Foz.