Homem de 33 anos com diagnóstico de covid-19 morre no HUOP

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunicou na manhã desta segunda-feira (29), a morte de mais um paciente com exame positivo para Sars-Cov-2 (covid-19) em Cascavel.

O paciente, de 33 anos, morador de Cascavel, deu entrada na unidade no dia 11/06 e evoluiu a óbito nesta segunda-feira (29). O exame que confirma a doença foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Com essa morte, já são 46 óbitos por covid-19 em Cascavel.

Confira o boletim completo:

Boletim atualizado às 10h18.