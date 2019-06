Hidratação corporal no inverno: uma necessidade

Não importa se você é homem ou mulher: hidratar a pele é fundamental para mantê-la saudável e com uma boa aparência. No inverno isso se torna uma necessidade ainda maior, visto que a derme fica exposta a diversos fatores naturais que podem prejudicá-la.

A umidade do ar, por exemplo, fica mais baixa nos dias mais frios. Isso faz com que a transpiração diminua, o que acaba ressecando com mais frequência e com mais intensidade a sua pele. Por isso tanto o rosto quanto o corpo devem receber maior atenção agora que o inverno está chegando. Você precisa saber quais os melhores hidratantes corporais para evitar que isso aconteça.

Normalmente os sinais de que a pele precisa ser hidratada são visíveis tão logo o frio dê as caras. Ela fica esbranquiçada ou acinzentada, com aspecto até quebradiço. Isso significa que as proteínas da sua pele estão desnaturadas.

Para evitar esse problema, a hidratação precisa ser diária. Ela nem sempre precisa ser, contudo, por meio de cremes e de loções hidratantes. Além disso, alguns cuidados preventivos podem ser de grande ajuda.

Não exagere nos banhos quentes

Todo mundo gosta de uma água quentinha quando vai tomar banho nos dias frios. Saiba, contudo, que quando ela é exageradamente quente, torna-se uma grande inimiga da sua pele.

Água fervendo ajuda a acelerar o processo de ressecamento da pele. Portanto no inverno o ideal é tomar banhos curtos e rápidos, para não se expor demais à temperatura elevada da água.

Filtro solar no inverno é indispensável

Hoje em dia há muitos tratamentos para tornar a pele mais forte e bonita. Claro que não é, nem deve ser uma questão de estética, alertam os dermatologistas. A saúde e o cuidado com a derme previne o aparecimento de doenças, inclusive câncer.

Com o auxílio da evolução da cosmética e com a popularização do skin care, há vários produtos que podem ser aplicados diariamente na pele. O principal deles, e é unânime a posição dos pesquisadores sobre isso, é o filtro solar.

Temos a tendência de achar que no inverno o sol não queima tanto como não verão. De fato não queima, mas ainda assim pode ser bastante prejudicial à saúde.

O filtro é completo nesse sentido. Protege a pele contra os efeitos danosos dos raios UVA e UVB, além de em vários casos ser um ótimo hidratante.

Respeite a sua pele e escolha o hidratante ideal para ela

Os dermatologistas alertam para o fato de que é muito importante saber qual é o seu tipo de pele. É misto, é seco ou é oleoso? Você sabia que mesmo a pele oleosa precisa ser hidratada?

Saber essas informações é essencial na hora da compra. Portanto, caso não saiba, vá a um médico e converse sobre o assunto. Peça dicas de produtos, de cremes hidratantes e aposte nesse tipo de cuidado.

No inverno a hidratação precisa ser redobrada e ser ainda mais pesada do que em outras épocas do ano. Apostar em produtos que contenha um boost de nutrientes também é interessante, como a vitamina C.

Há algumas mulheres que adicionam um sérum aos cuidados diários com a pele. Todo reforço nesses cuidados é válido nessa época fria do ano. Mas o mais importante é que os cuidados respeitem sempre o seu tipo de pele.

Não subestime o poder das máscaras

As máscaras são um reforço na hidratação que caem muito bem nos dias gelados. Mas convém não exagerar, de forma a provocar o efeito contrário e deixar sua pele oleosa!

Por isso aplicar uma máscara na pele uma vez por semana é mais do que suficiente.

Tenha cuidado com as doenças de pele invernais

O inverno traz consigo o frio e muitas doenças. Além das gripes, há uma porção de problemas que podem surgir quando a pele resseca. Psoríase, dermatite atópica e dermatite seborreica são algumas delas. Elas não são graves, mas podem ser bastante incômodas.

A seborreica, por exemplo, é bastante comum em regiões do corpo com pelos. A pele descama e coça, além de haver um grande aumento da oleosidade nessas regiões. A caspa é quase inevitável.

A atópica causa ferimentos e lesões dérmicas, principalmente em regiões do corpo em que haja dobras de pele. Elas podem ficar escuras, ásperas e grossas. A psoríase é semelhante, sendo uma das que mais ocorrem.