HANDEBOL | Paranaense Juvenil define os campeões

A Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil chega ao fim neste fim de semana, com a fase decisiva em Maringá. Das 15 equipes que iniciaram a competição, oito seguem na disputa pelo título.

Na semifinal feminina, os confrontos são Santa Maria/Cascavel x Santo Antônio do Sudoeste e Maringá x Sarandi. No masculino, os duelos da semi são Maringá x Jussara e Londrina x Associação Cascavelense de Handebol. Os vencedores desses jogos farão as finais neste sábado (2), no Ginásio Chico Neto, às 11h30 para elas e às 13h30 para eles.