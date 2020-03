Handebol: Paraná Cup reúne 40 times para 99 jogos em Cascavel

Cascavel – Com a presença de 40 equipes, começou ontem (5) a 14ª edição da Paraná Handebol Cup – Troféu Antônio Cesar de Oliveira “Cesinha”, em Cascavel. As disputas ocorrerão até domingo (8) no Complexo Esportivo do Centro Universitário FAG.

Para esta sexta-feira estão programados 31 jogos em três quadras poliesportivas. Ao todo, serão 99 partidas nos quatro dias de competição, pelas categorias cadete, juvenil, livre, master +55 e sub-13, sendo as duas últimas novidades nesta edição.

“A inclusão destas duas categorias é uma forma de democratizarmos a competição e darmos acesso para quem tiver interesse participar. Nossa ideia é gerar oportunidade e tornar mais acessível e popular a prática do handebol. Através desta iniciativa será possível aprimorar a cada ano o índice técnico de todas as categorias e faixas etárias”, explica o coordenador de competições da Liga de Handebol do Paraná, Gentil Soares de Lima.

Dos times participantes, 30 são no naipe masculino e 10 no feminino, representantes dos municípios de Alto Paraná, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Capitão Leônidas Marques, Corbélia, Jardim Alegre, Jussara, Maringá, Marialva, Mercedes, Ourizona, Ponta Grossa, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Saudade do Iguaçu, Tapejara, além da cidade-sede.