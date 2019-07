Hamsá ou mão de Fátima: entenda o que é esse amuleto  

A palavra Hamsá significa “cinco”, alusivo aos cinco dedos da mão. O símbolo significa exatamente o que vemos: uma mão que para, que impede que o mal te atinja e transmite poder, força e proteção, atraindo o bem. No islamismo, os dedos representam os cinco pilares da religião: Shahada – fé; Salat – oração; Zakat – caridade; Sawm – jejum; Haji – peregrinação.

Na palma da mão aparece um símbolo que pode variar conforme a crença. Em algumas representações, temos o olho grego na palma da mão. Em outras, temos a estrela de Davi, peixes ou pombos. Estes símbolos reforçam o conceito de proteção da mão de Fátima, que possui inúmeras representações.

Segundo a crença popular, conforme a posição dos dedos, o objeto possui finalidades diferentes. Por exemplo, nas representações onde a mão de Fátima possui os dedos juntos, o amuleto é usado para atrair boa sorte. Caso os dedos estejam separados, o talismã deve ser usado para afastar energias negativas.

A Hamsá também é conhecida como mão de Fátima. O nome faz alusão à filha mais nova do profeta Maomé, líder espiritual do Islamismo, com sua esposa Cadija. Para os seguidores do Islamismo, Fátima era uma mulher santificada. Se fizermos uma comparação com o catolicismo, ela pode ser associada à Nossa Senhora de Fátima ou à Virgem Maria.

Fátima nasceu em Meca no ano de 614 d.C. Ela foi a única filha a dar herdeiros à Maomé, assegurando a descendência do profeta. Além disso, ela cuidou do seu pai até o fim.

Antes de morrer, Maomé disse à Fátima que tinha recebido a visita do anjo Gabriel. Nesta visita, o anjo revelou que ela, quando morresse, iria se encontrar com ele no Reino Celestial. Ela faleceu em 632 d.C.

Por sua história de vida, de obediência, devoção e dedicação à família, Fátima serve de inspiração, espelho e modelo para as mulheres muçulmanas. Ela é conhecida como a “Senhora das Mulheres do Paraíso”. Por isso, é comum vermos as mulheres muçulmanas usando o amuleto da mão de Fátima.

O amuleto mão de Fátima pode ser usado tanto de cabeça para cima quanto de cabeça para baixo. Algumas linhas de estudo do simbolismo dizem que a mão virada para cima representa a energia masculina, e voltada para baixo a energia feminina. Já em outras linhas, o posicionamento da mão para cima refere-se ao céu, ao mundo espiritual, e para baixo, à terra, ao mundo físico.

Fonte: Astrocentro