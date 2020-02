Hamilton é eleito personalidade esportiva do ano pela Laureus

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, recebeu segunda-feira o prêmio de Personaliade Esportiva do Ano pela Laureus World Sports Awards. A premiação foi entregue em Berlim, na Alemanha.

O hexacampeão da Fórmula 1 dividiu a premiação com Lionel Messi, jogador do Barcelona e da Seleção Argentina de Futebol. Eles tiveram a mesma quantidade de votos dos jurados. Pela primeira vez em 20 anos de história da premiação, o renomado troféu foi dado a dois grandes nomes do esporte.

Completando sua segunda década em 2020, a fundação Laureus Sport for Good é uma instituição que, por meio do esporte, ajuda crianças e jovens a superar a violência, a discriminação e a desigualdade. O trabalho da fundação se concentra em seis questões sociais identificadas pela ONU que estão afetando jovens em todo o mundo: saúde e bem-estar, educação, mulheres e meninas, empregabilidade, sociedade inclusiva e sociedade pacífica.

Em sua 20ª edição, o prêmio anual Laureus World Sports Awards recebeu mais de 1.000 votos de jornalistas esportivos e emissoras de 93 países que nomeiam os finalistas ao prêmio. Os vencedores são escolhidos pelos membros da Academia Laureus, composta por 68 lendas do esporte de todo o mundo.