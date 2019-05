Guedes fala em renúncia e Bolsonaro diz que “ninguém é obrigado a ficar”

Recife – Em entrevista coletiva concedida nessa sexta-feira (24), após participar da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, no Recife, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, à revista Veja, na qual disse que deixará o governo caso a reforma da Previdência vire uma “reforminha”. “Paulo Guedes está no direito dele. Ninguém é obrigado a ficar como ministro meu”, disse o presidente. E, na linha defendida por seu ministro da Economia, voltou a dizer que sem a reforma previdenciária “será o caos na economia”.

Na entrevista, Paulo Guedes disse que, “se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo”. “Vai ser o caos no setor público, tanto no governo federal como nos estados e nos municípios”, afirmou.

Em sua primeira viagem oficial ao Nordeste, Bolsonaro fez um apelo a governadores e prefeitos para que trabalhem pela aprovação da reforma da Previdência, alegando que a proposta é fundamental para reduzir desigualdades no País. “Temos um desafio pela frente que não é meu. É também dos senhores governadores e prefeitos, independentemente de questão partidária. É a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática algo que estamos sonhando neste momento”, afirmou Bolsonaro. “Tenho certeza de que todos os governadores torcem pela aprovação da reforma.”