Guedes explica rombo e prevê quando economia vai decolar

Brasília – Após prometer zerar o déficit público no primeiro ano de governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a se justificar sobre as razões para que isso não aconteça. A explicação, segundo ele, é a postura conciliatória que adotou com estados e municípios. Em palestra, ele também previu quando a economia vai “decolar” no Governo Bolsonaro.

O governo atualmente precisa conter despesas para assegurar o cumprimento da meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões, ou o rombo seria até maior que o permitido.

“O déficit vai ser o melhor possível”, afirmou. “Eu quero zerar o déficit público. E as estatais? Quero vender todas”.

Em referência à continuidade do déficit em sua gestão, o ministro disse que gestões anteriores “esburacaram” o Orçamento.

Embora Guedes tenha falado em “um ano e meio para tentar” zerar o déficit, o que sugeriria um esforço para zerar o rombo das contas públicas até meados de 2020, a primeira proposta de Orçamento elaborada pelo Ministério da Economia de Jair Bolsonaro fixou em R$ 124,1 bilhões a meta de déficit primário em 2020 do chamado governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central).

Quando o dinheiro gasta mais do que arrecada antes mesmo de pagar os juros da dívida, suas contas exibem déficit primário. É o que tem ocorrido desde 2014. Antes disso, no entanto, o país registrava apenas “déficit nominal”, isto é, as contas só ficavam no vermelho após o pagamento dos juros da dívida.

