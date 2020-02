Guarda Municipal celebra três anos de atuação em Cascavel

Você já deve ter se deparado com um agente da Guarda Municipal em campo por Cascavel. Afinal, os servidores trabalham intensamente na defesa do patrimônio, da comunidade e no combate ao crime em várias rondas pela cidade. Somente em 2019, os mais de 100 agentes, homens e mulheres, desempenharam mais de 60 mil horas de trabalho e prestaram 1.895 atendimentos a ocorrências. Desses, a maioria, 415, a serviços de apoio ao Município e 270 a cidadãos, além de outros.

Nesta segunda-feira (3), a instituição comemora os três anos de atuação em Cascavel. De acordo com o chefe da GM, Antonio Volnei dos Santos, o balanço ao chegar ao terceiro ano de atividades é positivo. “É ótimo. Temos várias conquistas no trabalho, com viaturas e capacitação dos guardas para melhor desenvolver suas funções”, pontua.

Segundo ele, a administração pública investiu R$ 15 milhões na Guarda Municipal desde a criação e o investimento tem sido visto nas ruas. “A redução na taxa de homicídios se deve ao investimento do Município com a criação da Guarda Municipal. E a população tem elogiado as ações da Guarda no centro da cidade e nos bairros”, observa.

A redução a que ele se refere é a apontada pela Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que mostrou uma redução acentuada no número de homicídios dolosos em Cascavel em 2019 em relação ano anterior. A redução, de 26,32%, foi a maior entre as seis grandes cidades do Paraná, inclusive a Capital. Se for levar em consideração o mesmo período de 2017, a queda é anda maior. De 2017 a 2019 a redução chegou a 40,43%.

Além disso, no ano passado a Guarda Municipal recebeu um apoio sustentável, com os veículos elétricos adquiridos pelo Município que auxiliam no trabalho dos agentes.