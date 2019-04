Grêmio x Santos: o duelo tático entre Renato e Sampaoli no Brasileirão

Mesmo antes do início do Brasileirão, havia muita expectativa para a estreia de Grêmio e Santos na competição. Na manhã do último domingo, as duas equipes se enfrentaram na Arena do Grêmio e entregaram exatamente aquilo que era esperado: uma manhã de futebol de alto nível em Porto Alegre. Orquestradas por Renato e Jorge Sampaoli, as duas equipes fizeram um jogo franco e técnico, e o Santos saiu com a vitória por 2 a 1.

Tentando surpreender o Grêmio, Sampaoli mandou a campo uma escalação diferente do que a usual. Jogadores como Carlos Sanchez e Rodrygo ficaram no banco, dando espaço para peças menos utilizadas pelo técnico argentino. E a aposta deu fruto rapidamente: foi após um passe de Jean Lucas que Eduardo Sasha abriu o placar na Arena.

Dentro de campo, o xadrez dos treinadores continuava. Pressionado pela desvantagem, o Grêmio manteve sua ideia de jogo, buscando tabelas e o controle pela posse de jogo. Já o Santos soube sair um pouco de seu estado mais natural, que também é tentar ter a bola o maior tempo possível.

Mas o jogo reativo do Santos em momento algum se confundiu com apatia. Pelo contrário, movidos por um enérgico Sampaoli na beira do gramado, os alvinegros pressionaram a saída de bola do Tricolor Gaúcho, cobrindo bem os espaços. Vez ou outra, o Peixe ainda conseguia ameaçar o gol de Paulo Victor.

Em uma dessas oportunidades, surgiu o segundo gol do Santos. Após uma sequência de escanteios, Felipe Jonathan se antecipou a Alisson e estufou a rede gremista. O Imortal até chegou a descontar, mas o gol de André foi milimetricamente anulado pelo auxiliar Rodrigo Correa (com confirmação do VAR). O 2 a 0 se manteve até o intervalo, desafiando Renato a encontrar novas soluções para o Tricolor no segundo tempo.

O segundo tempo teve panorama parecido, mas viu um Grêmio mais incisivo no campo de ataque. A criação dos donos da casa melhorou quando Renato lançou mão de Diego Tardelli. Com mais técnica no setor ofensivo, o time conseguiu construir melhor o ataque e teve chances reais de gol. Em mais de uma oportunidade, no entanto, parou na grande jornada do goleiro Vanderlei.

O Santos, por outro lado, tinha cada vez mais espaço para contra-atacar. Após grande jogada de Soteldo, Jean Lucas teve a chance de fazer o 3 a 0, mas isolou da marca do pênalti.

A insistência do Grêmio ainda seria recompensada, com um lance de puro talento. Aos 44 do segundo tempo, Everton Cebolinha recebeu na direita. Com o domínio, girou limpando dois marcadores, e bateu no canto de Vanderlei, que nada pôde fazer. Mas a reação parou por aí e o jogo chegou ao fim.

Uma manhã de futebol de alto nível, um espetáculo promovido por Grêmio e Santos em Porto Alegre. Independente do resultado, um belo cartão de visitas para os dois times no Brasileirão.