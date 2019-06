Grêmio vence o Fortaleza e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Jogando em Caxias do Sul (RS) neste sábado (8), o Grêmio recebeu o Fortaleza pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. O resultado tirou o time gaúcho da zona de rebaixamento, que agora aparece no 13º lugar, com oito pontos. O Leão, com sete, desceu para a 16ª posição.

O jogo

No Estádio Centenário, Grêmio e Fortaleza fizeram um primeiro tempo sem grandes emoções. O primeiro chute a gol só saiu aos 21 minutos, quando Alisson cruzou da esquerda para Thaciano, que tentou colocar o Tricolor Gaúcho na frente com uma cabeçada. O Leão respondeu na sequência, com chute cruzado de Juninho, que foi para fora. O Grêmio ainda teve chances com Vizeu, que chutou para fora, e com Thaciano, que viu o goleiro Felipe fazer boa defesa aos 39 minutos.

Na volta do intervalo, apenas o Grêmio teve chances claras de gol. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, Pedro Geromel cabeceou no cantinho, mas viu Felipe Alves fazer a defesa. As ameaças gremistas seguiram até que, aos 44, Pepê recebeu ótimo passe de Jean Pyerre para decretar a vitória gaúcha por 1 a 0.